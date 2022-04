PM: Kartenspielen wie die Wikinger im UNO® Valhalla-DLC, Ab sofort von Mattel und Ubisoft erhältlich (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 7. April 2022 – Ubisoft® und Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT) gaben heute bekannt, dass Eivor UNO® in dem neuen Valhalla-DLC, das weltweit ab heute zur Verfügung steht, bereichern wird. Inspiriert durch die mythische Wikinger-Welt von Assassin’s Creed Valhalla werden UNO Spielende das Brett für Ressourcen erkunden und gegen andere Spielende im Kampf antreten müssen, um zu gewinnen. In dem UNO Valhalla-DLC können nur wahre Wikinger alles ertragen.

Der Trailer zu dem UNO Valhalla-DLC kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit.

Das Brett ist in UNO das allererste Mal Teil des Spielverlaufs. Durch klug abgelegte Karten sind Spielende in der Lage, über das Spielfeld zu reisen und wertvolle Güter zu sammeln, um exklusive Vorteile freizuschalten. Zusätzlich können Spielende dank dieser neuen Ressource Kartenkämpfe mit ihren Gegnern austragen, um sie zu verlangsamen, oder den passiven Effekt „Langboot“ freischalten, um mehrere Karten auf einmal abzulegen. Während der Erkundung können Spielende auch auf zufällige Ereignisse stoßen, die den Spielverlauf verändern. Beispielsweise „Glory Regained“, bei dem Ladungen genommen werden, um mit dem Spielenden mit der höchsten Ladung gleichzuziehen sowie auch „Raid“, bei welchem ein Spielender zwei Ladungen des Zielspielenden stiehlt. Die brandneue Eivors Rabenkarte, die den Spielenden erlaubt, zu ihrem gewünschten Bereich zu reisen und ihre rechtmäßigen Belohnungen einzufordern, wird ebenfalls mit diesem DLC vorgestellt.

Das Valhalla-DLC ist ab sofort einzeln für PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™, Windows PC exklusiv im Ubisoft Store und Stadia erhältlich. Das Valhalla-DLC wird auch auf PlayStation®5 und Xbox Series X | S durch Abwärtskompatibilität spielbar sein.

Mehr Informationen über das UNO-Videospiel gibt es unter: ubisoft.com/en-us/game/uno.

Die neuesten Nachrichten zu Ubisofts Spielen gibt es unter news.ubisoft.com.

Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home

Über Mattel

Mattel ist ein weltweit führendes Spielwarenunternehmen und Eigentümer eines der umfangreichsten Kataloge für Kinder- und Familienunterhaltung weltweit. Wir schaffen innovative Produkte und Erlebnisse, die Kinder inspirieren, unterhalten und spielerisch fördern. Wir sprechen die Verbraucher mit unserem Portfolio an ikonischen Marken an, darunter Barbie®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, American Girl®, Thomas & Friends®, UNO® und MEGA®, sowie mit anderen beliebten geistigen Eigentumsrechten, die wir besitzen oder in Partnerschaft mit globalen Unterhaltungsunternehmen lizenzieren. Unser Angebot umfasst Film- und Fernsehinhalte, Spiele und digitale Erlebnisse, Musik und Live-Events. Wir sind an 35 Standorten tätig und unsere Produkte sind in Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Einzelhandels- und E-Commerce-Unternehmen in mehr als 150 Ländern erhältlich. Seit seiner Gründung im Jahr 1945 ist Mattel stolz darauf, ein zuverlässiger Partner zu sein, der Kindern die Möglichkeit gibt, das Wunder der Kindheit zu entdecken und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Besuchen Sie uns online unter mattel.com.

UNO® und die damit verbundenen Marken und Handelsaufmachungen sind Eigentum von Mattel und werden unter Lizenz von Mattel verwendet. © 2022 Mattel.

Spielesoftware © 2022 Ubisoft Entertainment. Alle Rechte vorbehalten. Assassin's Creed, Ubisoft und das Ubisoft-Logo sind eingetragene oder nicht eingetragene Marken von Ubisoft Entertainment in den USA und/oder anderen Ländern.