PM: PlayStation Store: Die Top-Downloads im März 2022 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der volle Release-Kalender 2022 hielt nach dem Februar auch im März, was er versprach. Letzten Monat wurden Titel wie Gran Turismo 7, Ghostwire: Tokyo, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin und das PS5-Debüt von Grand Theft Auto V veröffentlicht, die in den PlayStation Store Charts in den Vereinigten Staaten/Kanada sowie in Europa stark abschnitten.

Seht euch unten die finalen Platzierungen an und lasst uns in den Kommentaren wissen, welche Titel ihr im April ganz oben vermutet.

* Die Produktbezeichnungen können je nach Region variieren.

* Upgrades nicht enthalten.

