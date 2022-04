Check von Vampiro

Anhand der Charakterwerte kann man gut sehen, wie die Entwickler die Menüs überarbeitet haben.

Neues Interface und sehr gute Steuerung

Bei Kriegsaufrufen habe ich leider keine Chance, mich vorab über die Bündnisstärken zu informieren.

Optimierungsmöglichkeiten

Das Rundmenü habe ich überraschend selten genutzt, bietet aber gute und wichtige Zugriffsmöglichkeiten.

Fazit

Grandstrategy-RPG

Für Anfänger bis Profis

Einzel- und Mehrspieler

49,99 Euro oder im XGP

In einem Satz: Gelngene Umsetzung des Grandstrategy-RPG mit Optimierungspotenzial.

Vor etwa eineinhalb Jahren ist das mittelalterliche Grandstrategy-RPG Crusader Kings 3 (im Test, Note: 7.5) erschienen und konnte sich durchaus eine Fangemeinde aufbauen. Mit dem Northern Lords Flavour Pack (im Spiele-Check) und dem umfangreichen Royal Court (im Spiele-Check) sind bislang zwei Erweiterungen erschienen. Jetzt hält das Spiel auch auf Xbox Series X/S und PS5 Einzug. Die Portierung wurde durch Lab42 Games vorgenommen. Zum Konsolenstart steht euch erstmal nur das Grundspiel zur Verfügung. Ich habe die Xbox-Series-X-Version gespielt um herauszufinden, wie gut die Umsetzung im Hinblick auf Interface und Steuerung gelungen ist.Angeschlossen ist meine Konsole an einem 65-Zoll 4K-TV mit gut zwei Metern Sitzabstand. Alle Schriftgrößen wurden angepasst und waren für mich völlig problemlos lesbar. Auch die Menüs wurden komplett auf die Konsolen-Erfahrung umgestellt. Zum Start bietet euch Crusader Kings 3 ein kleines Tutorial an, das ihr auch als erfahrener Spieler unbedingt durchgehen solltet. Denn es erklärt die Steuerung.Diese setzt auf alle Buttons. Einen Mauszeiger gibt es grundsätzlich nicht. Stattdessen bewegt ihr mit dem linken Stick oder Digipad die Karte, in deren Mitte sich der Zielcursor befindet. So wählt ihr beispielsweise Provinzen und Armeen aus. Mit dem rechten Stick wird gezoomt. Y erlaubt euch den schnellen Zugriff auf euren Charakter. Ein Druck auf LS schaltet die Tooltips an und aus. Haltet ihr LS gedrückt, kommen die Advanced Tooltips und der Mauscursor. So könnt ihr die verschachtelten Tooltips nutzen oder euch Detailinfos zu Bereichen holen, die ihr sonst nicht anklicken könnt. Komischerweise wurde mir weder bei Prestige noch Piety eine monatliche Veränderung angezeigt, die aber stattfand. Der einzige Bug, den ich fand. Mit den Advanced Tooltips verdunkelt sich der Bildschirm, meiner Meinung nach jedoch etwas zu stark.Über RT/LT wechselt ihr durch Kernbereiche, die ihr am oberen Bildschirmrand findet, etwa Fraktionen, Entscheidungen oder euren Hof. Diesen direkten Zugriff finde ich besser als in der PC-Version. Weiterer Vorteil der Konsolenversion: Ich kriege eine Info über alle Bautätigkeiten im Reich, nicht nur meine eigenen. Innerhalb von Menüs könnt ihr euch mit LS und Digipad bewegen und mit LB/RB durch Reiter gehen. Schade: Habt ihr Menüs offen, könnt ihr die Karte nicht mehr bewegen, obwohl sich hierfür Digipad oder LS anbieten würde. Haltet ihr RT gedrückt, öffnet sich ein Radial-Menü für die Karte. Haltet ihr LT erhaltet ihr Schnellzugriff auf alles, was euren Charakter betrifft, aber auch Kultur.Neben der hohen Lesbarkeit kann ich auch die angepasste Steuerung insgesamt loben. Ein paar Optimierungsmöglichkeiten sehe ich aber schon noch, die mir auf meinem Weg zur Gründung des Königreichs Sizilien aufgefallen sind.Ich habe zum Beispiel nicht entdecken können, wo ich über den Charakterbildschirm Informationen zu den Titeln und Allianzpartnern meiner oder anderer Figuren finden kann. Auch nicht mit den Advanced Tooltips. Nur deren Zahl wird genannt. Wie gestresst genau meine Figur ist, kann ich nur über die Advanced Tooltips im Charakterbildschirm herausfinden. Eine Anzeige im Hauptbildschirm fehlt. Bei Events kann ich mein aktuelles Stressniveau nicht einsehen und muss raten, ob ich über einen kritischen Grenzwert kommen würde oder nicht. Ist der Rat nicht voll besetzt, gibt es nicht direkt beim Menüpunkt "Rat" einen Hinweis.Überhaupt gibt es nur für neue Hinweise eine Benachrichtigung. Das finde ich nicht gut, da Sachen so viel weniger präsent sind als die Dauereinblendungen in der PC-Version. Entscheidungen und Vorschläge steuere ich über gedrückt halten von RS an. Verlobungen werden nicht automatisch kurz nach dem Erreichen des passenden Alters vollzogen sondern müssen händisch angestoßen werden. Wenn mir vorgeschlagen wird, einen Charakter zu rekrutieren, kann ich mir grundsätzlich dessen Werte anschauen, allerdings nicht seine Kampfstärke. Ich konnte mir auch nicht anschauen, mit wem andere Charaktere im Krieg sind, sondern nur dass sie im Krieg sind.Wenn ich mit meinem Berater die Kontrolle in einer Provinz erhöhen will, werden mir alle Modifier angezeigt und wie lange es dauern wird. Wie hoch die aktuelle Kontrolle ist, sehe ich aber nicht. Bei der Armeesteuerung kann ich nicht, wie am PC mittels "Shift", bestimmte Routen vorgeben. Das ist schon etwas nervig, da die KI (der ich auch die Kontrolle über meine Armeen übertragen kann) gerne mal für Geld losschippert statt den Fußbus zu benutzen.Auch wenn meine Wunschliste recht lang geworden ist, lautet die Kernbotschaft: Die Konsolenumsetzung ist sehr gut les- und steuerbar. Ich denke, dass Details, wie es auch bei der PC-Version war, basierend auf dem Spielerfeedback verbessert werden. Bereits jetzt steht weit mehr als das Grundgerüst und die Steuerung ging mir nach kurzer Eingewöhnung spielend von der Hand. Wenn ihr Crusader Kings 3 lieber auf der Konsole spielen wollt oder keinen PC habt, steht eurem Spielspaß nichts im Wege. Vom PC kommend fehlen mir natürlich bislang die Erweiterungen, aber gerade neue Spielerschichten werden auch so erstmal genug zu tun haben. Lab42 Games ist damit eine insgesamt gelungene Adaption von Crusader Kings 3 für die Konsole gelungen, die aber noch etwas Liebe erfahren muss.