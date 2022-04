Starfield: Begleiter Vasco vorgestellt

PC Xbox X

Bethesda hat mit einem kurzen Video zu Starfield einen der Begleiter aus dem Science-Fiction-Rollenspiel vorgestellt. Die Details zu Vasco beschränken sich dabei auf seinen Hintergrund in der Lore von Starfield. Der Roboter ist ein robustes frühes Modell der Firma Lunar Robotics, das gut mit dem unebenen Terrain auf fremden Planeten zurechtkommt. Constellation, die Gruppierung der letzten Erkunder des Weltraums, haben Vasco jedoch für ihre Zwecke überarbeitet. Primär agiert Vasco friedlich, kann sich im Zweifel jedoch verteidigen.

Wie bisher hält sich Bethesda bedeckt mit konkreten Eindrücken zu Starfield. So seht ihr Vasco in dem kurzen Clip hauptsächlich vor neutralem Hintergrund oder Konzeptzeichnungen zum Begleiter. Starfield soll am 11.11.2022 für PC und Xbox Series X|S erscheinen.