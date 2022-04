Max Payne: Remedy kündigt Remakes der ersten beiden Teile an

PC Xbox X PS5

Mittlerweile ist es schon mehr als 20 Jahre her, dass Remedy Entertainment mit Max Payne einen enormen Erfolg verbuchen konnten. Auch der Nachfolger Max Payne 2 - The Fall of Max Payne steht kurz vor seinem 20-jährigen Jubiläum. Wäre es also nicht Zeit, diese beiden Klassiker des Third-Person-Shooter-Genres hervorzuholen und etwas aufzupolieren?

So oder so ähnlich könnten die Gedankengänge des finnischen Studios gewesen sein, das gestern angekündigt hat, in Zusammenarbeit mit Rockstar Games Neuauflagen von Max Payne 1 und 2 herauszubringen. Die beiden Spiele wurden damals schon von Rockstar Games veröffentlicht. Sam Houser, einer der Gründer des US-amerikanischen Entwicklerstudios und Publishers kommentiert:

Wir waren begeistert, als unsere langjährigen Freunde von Remedy an uns herantraten, um die ursprünglichen Max Payne-Spiele neu aufzulegen. Wir sind große Fans der Arbeit, die das Remedy-Team im Laufe der Jahre geschaffen hat, und wir können es kaum erwarten, diese neuen Versionen zu spielen.

Und auch Tero Virtala, CEO von Remedy, ist nicht weniger enthusiastisch:

Max Payne hat schon immer einen besonderen Platz in den Herzen aller Remedy-Mitarbeiter eingenommen, und wir wissen, dass die Millionen von Fans weltweit genauso empfinden. Wir freuen uns sehr darauf, erneut mit unseren Partnern bei Rockstar Games zusammenzuarbeiten, um den Spielern die Geschichte, die Action und die Atmosphäre der ursprünglichen Max Payne-Spiele auf neue Weise näher zu bringen.

Die Remakes werden als Gesamtpaket für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. Dabei setzt der Entwickler auf die hauseigene Northlight-Spielengine, die schon bei Quantum Break (im Test, Note 8.5) und Control (im Test, Note 8.5) zum Einsatz kam. Das Budget für die Umsetzung soll sich auf dem Niveau einer AAA-Produktion befinden. Das Projekt befindet sich derzeit in der Konzeptentwicklungsphase.