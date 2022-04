Dune - Spice Wars: Early Access Start am 26. April

Im Februar konntet ihr bereits erfahren, wie der erste Eindruck von Dune - Spice Wars auf "größten Dune-Fan unter den Doppelmonden" Jörg Langer ausgefallen ist. Ab dem 26.4. könnt ihr ihm nacheifern, denn dann startet die 4X-Echtzeitstrategie-Mischung von Shiro Games in den Early Access, der voraussichtlich einige Monate dauern wird. CEO Sebastien Vidal kommentiert freudig:

Mit so vielen großen Dune-Fans im Studio ist die Begeisterung, die ich jeden Tag bei der Arbeit mit diesem Universum sehe, sehr real, und wir hoffen, dass dies im Spiel zum Ausdruck kommt. Mit all dieser Leidenschaft für das Ausgangsmaterial und all dem Know-how, das wir bei der Entwicklung von Northgard gesammelt haben, können wir es kaum erwarten, dieses Spiel in die Hände der Spieler zu geben.