Two Point Campus: Universitäts-Manager auf August 2022 verschoben

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Ursprünglich sollte der Universitäts-Manager Two Point Campus am 17. Mai 2022 erscheinen. Wie die Entwickler der Two Point Studios nun bekannt gegeben haben, kann dieser Termin nicht eingehalten werden. Das Spiel muss etwas verschoben werden, das neue Release-Datum ist demnach der 9. August 2022. Das betrifft alle Versionen, also werden PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch später erscheinen. Ein genauer Grund wird nicht genannt.

Als kleinen Trost haben die Entwickler ein neues Video veröffentlicht, in dem sie die Gründe beleuchten, warum sie Two Point Campus überhaupt entwickeln. Ansehen könnt ihr es unter dieser News.