PM: NEUES VERÖFFENTLICHUNGSDATUM FÜR TWO POINT CAMPUS ANGEKÜNDIGT  (Cosmocover)

Neues Veröffentlichungsdatum für Two Point Campus angekündigt

– Die Entwickler teilen ihre Vision für Two Point Campus in einem brandneuen Video –

London, England – 6. April 2022 – Two Point Studios™ kommende Universitätsmanagement-Simulation Two Point Campus™ erscheint für PC & Mac, PlayStation® 4|5, Microsoft® Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass für Konsole, PC Game Pass und Nintendo Switch – aber Spielerinnen und Spieler werden sich noch ein wenig länger gedulden müssen, da sich das Veröffentlichungsdatum für Two Point Campus vom 17. Mai 2022 auf den 9. August 2022 verschiebt.

Two Point Campus ist eine charmante Management-Simulation, in der Spielerinnen und Spieler die Universität ihrer Träume erschaffen, das Leben ihrer Studierenden gestalten und alles dazwischen verwalten können. Obwohl die Entscheidung getroffen wurde, die Veröffentlichung von Two Point Campus um ein paar Monate zu verschieben, ist die Vision für das Spiel die gleiche geblieben.

In diesem brandneuen Video erklären die Entwickler von Two Point Studios, warum sie Two Point Campus machen wollten und sprechen über einige der aufregenden neuen Features, die Spielerinnen und Spieler im Spiel erwarten können. Sie beschreiben auch, wie sich Two Point Campus im Vergleich zu ihrem vorherigen Spiel, Two Point Hospital, entwickelt hat. Im neuen Video wird anhand von neuem Gameplay-Material erklärt, worum es in dem Spiel geht.

„Unser Ziel war es von Anfang an, Two Point Campus auf allen PC- und Konsolenplattformen gleichzeitig in der Qualität zu veröffentlichen, die unsere Community von uns erwartet. Das bedeutet jedoch auch, dass wir etwas mehr Zeit für Two Point Campus benötigen, um sicherzustellen, dass wir das bestmögliche Spiel liefern, das auf allen Plattformen gleichermaßen genossen werden kann“, erklärt Mark Webley, Game Director bei Two Point Studios. „Wir werden diese zusätzlichen drei Monate nutzen, um Two Point Campus für alle Plattformen zu optimieren.“

Weitere Details zu Two Point Campus und der Entscheidung, das Veröffentlichungsdatum zu verschieben, können in diesem Blog-Artikel nachgelesen werden. Spielerinnen und Spieler können das Spiel für PC und Konsolen hier vorbestellen – die Vorbestellung für Nintendo Switch über den eShop wird in Kürze folgen. Two Point Campus wird außerdem am ersten Tag im Xbox Game Pass für Konsolen und im PC Game Pass verfügbar sein.

