MediaMarkt: Neue 3-für-2-Aktion mit aktuellen Spielehighlights

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Elden Ring ab 53,98 € bei Amazon.de kaufen.

Bei MediaMarkt gibts es seit heute wieder eine 3-für-2-Aktion, bei der ihr aus einer Auswahl aktueller und beliebter Spiele für PC, PS4, PS5 und Xbox drei Titel zum Preis von zwei erhalten könnt. Die Aktion läuft 14 Tage, also bis einschließlich 20.4.2022, 20 Uhr. Hier ein paar Beispiel-Titel aus der Aktionsliste:

Elden Ring

Horizon - Forbidden West

Ghostwire - Tokyo

LEGO Star Wars - Die Skywalker Saga

Elex 2

FIFA 22

Tiny Tina's Wonderlands

Gran Turismo 7

F1 2021

Call of Duty - Vanguard

Deathloop

Landwirtschafts-Simulator 22

Age of Empires 4

Halo Infinite

Forza Horizon 5

Microsoft Flight Simulator

Die Aktion fällt dieses Mal, was die Auswahl an Spielen betrifft, üppiger aus als in vorherigen Aktionen dieser Art. Falls ihr also noch Bedarf an aktuellem Spielefutter habt und bis zu 69,99 Euro sparen wollt, könnt ihr auf der Aktionsseite von MediaMarkt vorbeischauen.