Unreal Engine 5 erschienen

Nach dem Early-Access-Launch im Mai vergangenen Jahres hat Epic Games nun die Vollversion der Unreal Engine 5 veröffentlicht. So wie die Unreal Engine 4 früh in ihrem Lebenszyklus ohne anfängliche Kosten verfügbar gemacht wurde, ist auch die neue Version anfänglich frei für Projekte wie Filme und auch "in vielen Fällen" für Spiele verwendbar. Ab Gewinnen von einer Millionen US-Dollar erhält Epic Games eine Beteiligung von fünf Prozent.

Zu den größten Features der Unreal Engine 5 gehören das Nanite-System, das Speichersparend extrem detaillierte Umgebungen rendern können soll und das Lumen-Beleuchtungssystem, das dynamische globale Lichtsetzung in hoher Qualität ermögliche. Dazu kommen weitere Neuerungen wie hochwertige Schatten durch Virtual Shadow Maps, die Supersampling-Methode Temporal Super Resoultion und eine Reihe von Optimierungen, die Anpassung von Levels, Erstellung von Animationen und gemeinsame Arbeit an Open Worlds erleichtern sollen. Dazu wird es auch möglich sein, mit dem Editor der Engine Zwischensequenzen beziehungsweise digitale Filmszenen zu erstellen.

In einer 37-minütigen Präsentation stellte Epic Games die Unreal Engine 5 und zwei enthaltene Beispielprojekte vor. Lyra Starter Game ist das Grundgerüst eines Third-Person-Multiplayer-Shooters mit funktioniernder Online-Funktion über die Epic-Server, der als Anschauungsbeispiel den Einstieg in die Engine erleichtern soll und durch seine modulare Natur auch als Basis dienen können, um sie zu einem eigenen Spiel umzumodeln. Beim City Sample handelt es sich wiederum um die Stadt aus der spielbaren Tech-Demo The Matrix Awakens. Mit dem Beispielprojekt soll es Schritt für Schritt nachvollziehbar sein, wie die Umgebung mit den neuen Features der Unreal Engine 5 gebaut wurde. Auch hier sei die Möglichkeit gegeben, dieses Fundament in eigene Spiele zu implementieren.

Am Ende des Showcase meldete sich auch Dallas Dickinson, der Franchise General Manager der Tomb Raider-Reihe bei Crystal Dynamics und gab bekannt, dass die Entwicklung des nächsten Teils von Tomb Raider gerade begonnen habe.