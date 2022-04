PM: Neu im Xbox Game Pass: MLB The Show 22, Life Is Strange: True Colors und mehr! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der April ist da und pünktlich zu Ostern gibt es jede Menge neue Spiele, Updates und Perks im Xbox Game Pass zu entdecken. Begib Dich auf die digitale Ostereier-Suche und finde all die versteckten Easter Eggs, die Entwickler*innen in den fantastischen Titeln versteckt haben. Verschwende keine Zeit und wirf am besten direkt einen Blick in die aktuellen News!

Cricket 22 (Cloud und Konsole)

[email protected] – Cricket 22 bietet die realistischste und umfassendste Cricket-Simulation, die Du je erlebt hast. Genieße das lizenzierte Ashes-Tournament, das den Höhepunkt der anhaltenden Rivalität zwischen Australien und England bildet. Oder Du stellst Dich Australiens großen Big Bash T20, dem innovativem The Hundreds in England und vielen weiteren Cricket-Turnieren im internationalen Wettbewerb. Du hast die Wahl zwischen Spieler*innen aus den lizenzierten Teams von Australien, England, den Westindischen Inseln, Neuseeland und Irland.

MLB The Show 22 (Cloud und Konsole)

MLB The Show 22 eröffnet die Saison mit der realistischsten Baseball-Simulation aller Zeiten. Die zahllosen Modi bieten sowohl für Rookies als auch echte Profis jede Menge Spielspaß und Herausforderungen. Stelle Deine Mannschaft aus den besten Spielern der Liga zusammen und lege die Grundlage für die Baseball-Erfolgsserie Deines Lebens – direkt zum Release im Xbox Game Pass.

7. April – Chinatown Detective Agency (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Ab dem ersten Tag im Game Pass verfügbar: Chinatown Detective Agency ist ein spannender Noir-Krimi in einem atmosphärisch futuristischen Cyberpunk-Setting. Du schlüpfst in die Rolle der Ex-Polizistin Amira Darma mit ihrer eigenen Detektei. Wähle Deine Klient*innen sorgfältig aus und löse gefährliche Kriminalfälle durch echte investigative Detektiv-Methodik.

7. April – Dragon Age 2 (Cloud)

EA Play – Erlebe das fantastische Sequel zu Dragon Age: Origins und nimm Dein Schicksal in einer fantastischen Fantasy-Welt an. Kämpfe um Dein Überleben, schare die stärksten Verbündeten um Dich, häufe riesige Schätze an und sichere Dir Deinen Platz in der Geschichte. Die Legende Deines Aufstiegs beginnt jetzt.

7. April – Plants vs. Zombies: Garden Warfare (Cloud)

EA Play – Du stürzt Dich in die hart umkämpften Gärten vonPlants vs. Zombies Garden Warfare. Währenddessen heizt du Zombies und Pflanzen ein und erlebst eine aberwitzige Welt, in der traditionelle Action auf abgedrehten Humor trifft.

7. April – Star Wars: Squadrons (Cloud)

EA Play – Die Neue Republik kämpft für ihre Freiheit, doch das Imperium verlangt Gehorsam. Der galaktische Bürgerkrieg befindet sich auf seinem Höhepunkt, als Du Deine Seite wählst und in das Cockpit fantastischer Star Wars-Raumschiffe steigst. Wirst Du Dich auf die Seite der Rebellen oder des Imperiums stellen? Wähle mit Bedacht, denn das Schicksal der Galaxie liegt in Deinen Händen.

12. April – Life Is Strange: True Colors (Cloud, Konsole und PC)

Life is Strange: True Colors ist das jüngste Kapitel im preisgekrönten Life is Strange-Franchise, das mit einem neuen Hauptcharakter in eine neue stimmungsvolle Geschichte startet: Alex Chen hat ihren Fluch lange verleugnet. Sie besitzt die übernatürliche Fähigkeit, die Emotionen anderer als farbige Auren wahrzunehmen, zu absorbieren und zu manipulieren.Doch als ihr Bruder bei einem mysteriösen Unfall stirbt, muss Alex ihre unberechenbare Kraft akzeptieren, um die Wahrheit zu erfahren – und die dunklen Geheimnisse ihrer Heimatstadt aufzudecken.

12. April – Panzer Corps 2 (PC)

[email protected] – Mit Panzer Corps 2 stellst Du Dich strategisch herausfordernden Manövern. Millionen von Spieler*innen duellieren sich regelmäßig in packenden Kämpfen – schließe auch Du Dich den Manövern an und beweise Deine überlegene Taktik!

12. April – The Dungeon of Naheulbeuk (PC)

[email protected] – Bist Du bereit für ein taktisches Rollenspiel voller Charme, Humor und verrückten Charakteren? Dann stürze Dich in das Naheulbeuk-Universum und stelle Dich mit einem Team außergewöhnlicher Held*innen den Herausforderungen des Dungeons. Nur wenn Du Dich allen Gefahren stellst, wirst Du den sagenumwobenen Schatz finden.

14. April – Lost In Random (Cloud, Konsole und PC)

EA Play – Das von einer bösen Königin regierte Königreich Random ist in sechs geheimnisvolle Gebiete unterteilt, in denen das Leben von einem verfluchten schwarzen Würfel bestimmt wird.Du erkundest Randoms mysteriöse Straßen, triffst seine launenhaften Bewohner*innen und überstehst aufregende Quests. Dabei glänzt der Titel mit einer einzigartigen Mischung aus taktischen Kämpfen, dem Sammeln von Karten und explosivem Gameplay.

Jetzt verfügbar – A Memoir Blue (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Ein altes Lied löst bei der Meisterschwimmerin Miriam eine Flut von Erinnerungen aus. Begib Dich auf eine bewegende Reise durch ihre turbulente Kindheit und die komplizierte Beziehung mit ihrer Mutter.

Jetzt verfügbar – Crusader Kings III (Cloud)

[email protected] – Du wirst das Oberhaupt einer mittelalterlichen Adelsfamilie und steigerst im Lauf der Generationen ihre Macht und ihren Ruf. Stirbt das Oberhaupt, wird es beerbt mit einer Person, die womöglich ganz andere Interessen vertritt – dann gilt es, langfristig Deine Pläne anzupassen.

Jetzt verfügbar – Kraken Academy!! (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Finde Freund*innen, befreie Geister und bewahre die Welt vor ihrem Untergang! Willkommen in der Kraken Academy, einer knallbunten Fantasiewelt, die allein zur Tarnung als Schule bezeichnet wird. Gemeinsam mit einem mächtigen Kraken manipulierst Du die Zeitschleife und rettest die Welt.

Jetzt verfügbar – Paradise Killer (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Die Idylle der Paradies-Insel wurde durch einen mysteriösen Mord gestört. Du schlüpfst in die Rolle der smarten Ermittlerin Lady Dove Dies und begibst Dich auf die Spurensuche. In diesem Open World-Adventure folgst Du Spuren, verhörst Verdächtige und fällst ein Urteil über Schuld und Unschuld.

Jetzt verfügbar – Super Mega Baseball 3 (Cloud und PC)

EA Play – In diesem spannenden Baseball-Simulator gehen Anfänger*innen und Profis in den direkten Schlagabtausch und testen die Grenzen ihrer Reflexe. Der dritte Teil der Serie bietet brandneue Franchise-, Online-Liga- und Trainingsmodi sowie eine verbesserte Grafik und Erweiterungen auf dem Spielfeld!

Jetzt verfügbar – Tunic (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Als mutiger kleiner Fuchs erlebst Du das Abenteuer Deines Lebens. Im Zuge Deiner Reise erkundest Du eine atmosphärische und isometrisch gestaltete Welt voller Legenden, antiker Kräfte und gefährlicher Monster.

Jetzt verfügbar – Anvil: Vault Breakers Season One

Die erste Season von Anvil: Vault Breakers ist jetzt auch im Xbox Game Pass verfügbar! Freue Dich auf die neue Season-Challenge, neue Breaker, Relikte, Bosse und viele weitere Updates. Weitere Details zur Season findest Du hier.

Jetzt verfügbar – Microsoft Flight Simulator: World Update VIII

Erkunde die malerischen Küsten des Atlantiks und Mittelmeers mit dem jüngsten World Update für den Microsoft Flight Simulator. Fliege über das mediterrane Südeuropa und lerne die Schönheit von Spanien, Portugal, Gibraltar und Andorra aus der Luft kennen. Die Region wurde mit einer Vielzahl neuer, hochauflösender geografischer Verbesserungen versehen: Neue Höhendaten, Fotogrammmetrie und Luftbilder sorgen für ein atemberaubendes und realistisches Flugerlebnis.

Jetzt verfügbar – Minecraft Preview mit PC Game Pass

Ab sofort erlebst Du die jüngsten Minecraft-Features schon verfrüht im PC Game Pass. Über die Minecraft Preview kannst Du bisher unveröffentlichte Features vor allen anderen testen und spielen.

Jetzt verfügbar bis 11. April – Sea of Thieves: Legends Week

Feier die Sea of Thieves Legends Week noch bis zum 11. April mit Ingame-Events und einem kurzen Vorgeschmack auf die neue Kaperfahrt Legend of the Veil. Komm online, versammle Deine Mannschaft und stoßt gemeinsam auf die Legends Week an!

Du willst im April mehr Xbox Game Pass Ultimate Perks? Dann besuche einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Jetzt verfügbar – Black Desert (Konsole): O’dyllita Special Gift Bundle

Die Welt von Black Desert wird noch größer mit der neuen Region O’dyllita! Sichere Dir das Special Gift Bundle und erkunde die unzähligen Geheimnisse des neuen Landstrichs. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um all die neuen Inhalte zu erkunden.

Jetzt verfügbar – Apex Legends (Konsole): Endless Possibilities Weapon Charm

Zeige Deinen Gegner*innen aus welchem Holz Du geschnitzt bist mit dem Endless Possibilities Weapon Charm, den Du Dir via EA Play sicherst. Rüste Deine Lieblingswaffe aus und stelle Dich fantastischen Kämpfen für Ruhm, Ehre und Style.

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

15. April:

18. April:

Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du jederzeit über die Xbox Mobile App, die neue Xbox (Beta) App auf Windows PC, oder hier auf Xbox Wire DACH. Folge außerdem den offiziellen Twitter-Kanälen @XboxGamePass und @PCGamePass_DACH sowie dem Instagram-Kanal von Xbox – so erfährst Du direkt die aktuellsten News aus dem Xbox Universum.