PM: Trek to Yomi – filmische Samurai-Geschichte erscheint am 5. Mai 2022 (Cosmocover)

Trek to Yomi – filmische Samurai-Geschichte erscheint am 5. Mai 2022

Trek To Yomi, das Samurai-Cinematic-Action-Adventure, erscheint am 5. Mai für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X und Xbox One und gleichzeitig im Game Pass. Vorbestellungen sind ab sofort möglich und beinhalten einen Rabatt von 10%.

Bushido-Enthusiasten können sich eine Pause vom Studium der Klinge gönnen, um die wunderschöne Atmosphäre von Trek to Yomi in einem neu veröffentlichten erweiterten Gameplay-Video zu genießen, das den Beginn von Hirokis Reise zur Vergeltung zeigt.

Ein junger Schwertkämpfer schwor seinem sterbenden Meister seine Stadt und die Menschen, die er liebt gegen alle Gefahren zu schützen. Im Angesicht einer Tragödie und immer noch an seine Pflicht gebunden muss der einsame Samurai eine Reise jenseits von Leben und Tod antreten und sich auf seinem weiteren Pfad sich selbst stellen.

Weitere Infos gibt ed auf trektoyomi.com