PM: Der Raubzug-Mehrspielertitel Hood: Outlaws & Legends wird heute Teil von PS Plus (Sony Playstation Blog)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hood: Outlaws & Legends ist ab heute als Teil der PlayStation Plus-Titel des Monats April verfügbar. Nach dem heutigen kostenlosen Update wird kein Outlaw zurückgelassen, mit vollständigen plattformübergreifenden Einladungen, die es Spielern ermöglichen, sich vor Überfällen auf allen Plattformen zu gruppieren. Darüber hinaus bringt der Battle Pass für Saison 3: Ostara über hundert epische neue kosmetische Gegenstände mit sich, um die bereits umfangreiche Sammlung von Outfits, Waffen-Skins und Bannern zu vergrößern und jedem Spieler die Möglichkeit zu geben, das Aussehen seiner Legende zu bestimmen.

Das ist für euch die perfekte Gelegenheit, einen Trupp von Gesetzlosen zusammenzutrommeln und euch in die packende Mehrspieler-Action von Hood zu stürzen. Wenn ihr mit dem Spiel noch nicht vertraut seid, könnt ihr hier alles Wissenswerte nachlesen.

Hood: Outlaws & Legends ist ein 2021 veröffentlichter Mittelalter-Mehrspielertitel, der sich um Raubzüge dreht. In einem gnadenlosen Staat voller Willkür konkurrieren rivalisierende Banden in gefährlichen Raubzügen miteinander, um die Reichen von ihrem Besitz zu befreien und das unterdrückte Volk für sich zu gewinnen. Egal ob Volksheld oder goldgieriger Gesetzloser – nur die Besten können mit den hart erkämpften Reichtümern entkommen. Bildet ein Team aus vier Spielern und wagt euch an aufregende Raubüberfälle in verschiedenen PvP-, PvE- und Hybridmodi. Dabei müsst ihr in großen mittelalterlichen Umgebungen Schätze finden und sie von dort fortschaffen.

Wählt aus 5 einzigartigen Klassen einen Charakter aus, der zu eurem Spielstil oder zur Strategie eures Teams passt. In diesem Spiel, in dem Zusammenarbeit das A und O ist, kann euer Team auf eine verstohlene Herangehensweise mit Angriffen aus der Distanz setzen, auf brutale Nahkämpfe oder auf eine eher ausgeglichene, weniger ausgefallene Strategie. Stellt euer Team zusammen und stürzt euch in einen der verfügbaren Modi – vom kooperativen Staatsraubzug, in dem ihr euch im PvE gegen aufmerksame und gefährliche KI-Wachen behaupten müsst, über den PvPvE-Gesetzlosenraubzug bis hin zum Goldrausch-Modus.

Im Gesetzlosenraubzug, dem Hauptmodus von Hood im PvPvE-Format, müsst ihr ein gegnerisches Team aus 4 Gesetzlosen überlisten oder überwältigen und dabei schwer bewachte Reichtümer finden, stehlen und fortschaffen. Ihr solltet auf Verstohlenheit setzen, wenn ihr den furchterregenden Sheriff des Staats aufspürt und ihm den Schlüssel zur Schatzkammer stehlt. Mach euch anschließend darauf gefasst, von den Wachen und dem gegnerischen Team gejagt zu werden, während ihr versucht, eure Beute fortzuschaffen. Das könnt ihr mit der Winde an einem der vielen, dafür vorgesehenen Orte auf der Karte tun.

Im Goldrausch-Modus muss euer Team eine bestimmte Menge Gold zu einem der Spawnpunkte schaffen, die euch gehören, bevor die Gegner dieses Ziel erreichen. Aber seht euch vor, denn Gold ist schwer und lässt euch bei größeren Mengen langsamer rennen. Schafft es also regelmäßig fort oder bewegt euch als Team, um den Träger vor Überfällen der Gegner zu schützen. Blut wird vergossen werden. Reichtümer werden gestohlen. Legenden werden geboren!

Zwischen den Raubzügen könnt ihr das Versteck aufsuchen und dort die gestohlenen Schätze ausgeben. Wenn ihr sie dem Volk zurückgebt, könnt ihr auch die Bandbreite der Gegenstände erhöhen, die euch zur Verfügung stehen. Verbessert und modifiziert die Fähigkeiten eurer Charaktere mit einer Reihe von Talenten oder personalisiert sie mit Waffen-Skins und Outfits. Jeder Charakter hat Zugriff auf einzigartige Talente, die seinen Spielstil erheblich verändern– probiert ruhig ein wenig herum!

Hood ist für PS5 und PS4 erhältlich und bietet eine generations- und plattformübergreifende Spielersuche, damit ihr auf jeder Plattform problemlos mit euren Freunden spielen könnt. PS5-Spieler kommen unter anderem in den Genuss der wundervollen Grafik in 4K und mit 60FPS sowie des extrem reaktionsfähigen haptischen Feedbacks. Spürt, wie sich die Spannung der Bogensehne abhängig von eurer Ausdauer ändert, und fühlt jeden Treffer sowie jedes Fallen, Rutschen und Rennen auf verschiedenen Oberflächen. In einem Spiel, wo es auf Präzision ankommt, ist jeder zusätzliche Informationsschnipsel wertvoll.

Seit der Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2021 wurde es mit etlichen Inhalten erweitert, darunter neue Karten wie dem Berg, neue Modi und zwei neue Seasons. Season 1: Samhain hat das Spiel um die schwertschwingende Gesetzlose namens Eidaa erweitert, die im direkten Nahkampf absolut tödlich ist. Season 2: Yule führte den neuen Goldrausch-Modus ein. Und heute– zeitgleich mit dem Start des Spiels auf PlayStation Plus– veröffentlichen wir Season 3: Ostara. Erhaltet im neuen Trailer einen Vorgeschmack darauf, was euch alles erwartet:

Season 3 verfügt über einen neuen Battle Pass, der randvoll mit neuen Inhalten ist, damit ihr eure Raubzüge stilvoll durchziehen könnt. Wie auch in vorherigen Seasons erwarten euch zudem einige Balancing-Anpassungen, die Hood basierend auf dem Feedback unserer tollen Gesetzlosen-Community verbessern. Und das Beste an allem ist, dass die zusätzlichen Gameplay-Inhalte aller drei Seasons sowie unzählige kosmetische Gegenstände im Basispaket des Spiels enthalten sind!

Seid ihr bereit, Legenden zu werden?