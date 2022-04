PM: Das Xbox Mentoring-Programm startet: Bewirb Dich jetzt! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Xbox gibt heute den offiziellen Start des Xbox Mentoring-Programms bekannt. Dieses Angebot bringt gezielt Frauen in Führungspositionen aus den unterschiedlichsten Studios und Positionen rund um den Xbox-Kosmos mit Nachwuchstalenten zusammen.

Das Xbox Mentoring-Programm wurde erstmals am Internationalen Frauentag vorgestellt. Du hast die Möglichkeit, an wertvollen 1:1-Coachings mit Führungskräften in ausgewählten Märkten wie den USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland, Frankreich, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Japan und Korea teilzunehmen.

Wenn Du eine Karriere in der Spielebranche anstrebst, dann registriere Dich für die Chance, ein Coaching mit der Xbox-Mentorin Deiner jeweiligen Region zu gewinnen. Voraussetzung dafür ist, dass Du in einem der oben genannten Länder lebst und mindestens 18 Jahre alt bist. Einreichungen sind ab sofort bis zum 17. April 2022 möglich.

Du bist aus Deutschland Österreich oder der Schweiz und willst Dir einen Platz im Mentoring-Programm sichern? Dann erfahre hier mehr über Deine deutsche Mentorin:

Melek Balgün (SHE/HER)

E-Sports | Web | TV | Event Host

Region: Deutschland, Österreich & Schweiz

Melek ist ehemalige Profi-Gamerin und begann ihre Karriere bei der European E-Sport League (ESL). Als Moderations-Profi führt sie durch unterschiedlichste Veranstaltungen – sowohl online als auch auf der großen Bühne. Ihr Web-Magazin “Art of Gaming” für den TV-Sender ARTE wurde 2018 für den Grimme-Preis nominiert.

Registriere Dich hier: xbox.com/mentoring

Mit dem Xbox Mentoring-Programm öffnen wir die Pforten zur Welt der Gaming-Industrie, um die nächste Generation von Führungskräften zu inspirieren und zu unterstützen – nicht nur in Deutschland. Rund um den Globus geben talentierte Mentorinnen ihr wertvolles Wissen an die nächste Generation weiter. Anbei findest Du die übrigen Frauen, die sich am Xbox Mentoring-Programm beteiligen:

Hailey Geller (SHE/HER)

Xbox Social Marketing Manager

Region: USA

In ihrer strategischen und kreativen Arbeit als Marketing-Spezialistin hat sich Hailey darauf spezialisiert, stimmungsvolle Kampagnen für kommende Spiele und Xbox-Produkte zu entwickeln.

Louise O´Connor (SHE/HER)

Executive Producer von Everwild

Region: Großbritannien

Louise ist seit über 20 Jahren in der Gaming-Industrie tätig und entwickelt leidenschaftlich gerne Spiele. Angefangen hat sie als Animatorin und arbeitete an einigen der bekanntesten Rare-Games, die Spieler*innen auf der ganzen Welt begeistern. Jetzt kümmert sie sich hauptverantwortlich um die mit Spannung erwartete IP Everwild.

Venessa Nyarko (SHE/HER)

Producer bei The Coalition

Region: Kanada

In ihrem Job bei The Coalition optimiert Venessa die interne Kommunikation verschiedenster Teams. Ihr Ziel ist es, eine kohärente Erzählung zwischen Gameplay, Cinematics und Zwischensequenzen zu entwickeln. So entsteht ein atmosphärisches Spielerlebnis, das Spieler*innen in den Bann zieht. Indem sie die richtigen Leute zu den richtigen Gesprächen zusammenbringt, schafft sie bestmögliche Ausgangsbedingungen für die Entwicklung fantastischer Spiele.

Tania Chee (SHE/HER)

Xbox Business Lead, Australien & Neuseeland

Region: Australien & Neuseeland

Als Xbox Business Lead für Australien und Neuseeland ist Tania entscheidend mitverantwortlich für das anhaltende Wachstum von Xbox. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet sie in den verschiedensten Positionen der Tech-Branche in Australien und Großbritannien.

Ina Gelbert (SHE/HER)

Director Xbox Frankreich

Region: Frankreich

Als erste Frau an der Spitze des Teams von Xbox Frankreich ist es Inas Bestreben, die Gaming-Community zu einem inklusiven, sicheren und diversen Ort für alle Beteiligten zu machen. Mit ihren umfassenden beruflichen Erfahrungen aus verschiedenen Branchen bringt sie ihre wertvollen Einsichten in jede Diskussion ein.

Mie Koshimizu (SHE/HER)

Xbox Category Manager

Region: Japan

Mie kommt ursprünglich aus Japan und unterstützt als Xbox Category Managerin das asiatische Xbox-Team in Singapur. Unter ihren Kolleg*innen wird sie für ihre Herzlichkeit und Begeisterungsfähigkeit geschätzt. Mie setzt sich leidenschaftlich für Frauen in der Gaming-Branche ein – vor allem in Asien – und ermutigt alle Beteiligten, ihre Leidenschaft für Videospiele zu teilen. Seit ihrem Master-Abschluss in Business Analysis erweitert sie ihr Wissen kontinuierlich, um Markt und Verbraucher*innen noch besser zu analysieren und zu verstehen.

Boyoun Kim (SHE/HER)

Communications Manager Xbox

Region: Korea

Boyoun ist Communications Managerin bei Xbox und leitet die Marktkommunikation in Korea und Japan. Nach ihrem Master-Abschluss in Sozialpolitik an der London School of Economics versteht sich Boyoun auf die Planung und Umsetzung von Kommunikationskampagnen sowie Marketingstrategien. In ihren mehr als 10 Jahren Erfahrung hat sie für große Kunden wie Lenovo und Google gearbeitet.

Wir bei Xbox sind überglücklich, dass wir unser Wissen mit anderen teilen können. Wir hoffen, dass das Programm zu wertvollen Veränderungen durch greifbare und zielgerichtete Aktionen führt, um die Karriereentwicklung von Frauen innerhalb der Branche zu fördern. Mehr über das Programm erfährst Du unter xbox.com/mentoring.