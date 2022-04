PM: Das sind eure PlayStation Now-Spiele für April (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Löst ein galaktisches Rätsel, gebt Gas auf der Rennstrecke, katalogisiert außerirdische Fauna und spielt Öko-Krieger mit dem PlayStation Now-Angebot für April. Traut euch in Outer Wilds in die Weiten des Weltraums, fahrt in WRC 10 FIA World Rally Championship zum Sieg, überlebt in Journey to the Savage Planet oder schützt eure Länder in Werewolf The Apocalypse – Earthblood ab morgen, den 5. April, wenn diese Titel auf PlayStation Now verfügbar sind.

Schauen wir uns die einzelnen Spiele genauer an.

Outer Wilds ist ein noch ungelöstes Weltenrätsel über ein Sonnensystem, das in einer endlosen Zeitschleife gefangen ist. Spielt als der neueste Rekrut von Outer Wilds Ventures, einem noch in den Kinderschuhen steckenden Raumfahrtprogramm, das in einem seltsamen, sich ständig weiterentwickelnden Sonnensystem nach Antworten sucht. Die Planeten von Outer Wilds sind voller verborgener Orte, die sich im Laufe der Zeit verändern. Besucht eine unterirdische Stadt, bevor sie im Sand untergeht, oder erforscht die Oberfläche eines Planeten, während er unter euren Füßen zerfällt. Jedes Geheimnis wird durch gefahrvolle Umgebungen und Naturkatastrophen geschützt. Kann die endlose Zeitschleife gestoppt werden? Antworten erwarten euch in den gefährlichsten Weiten des Weltraums.

Bezwingt den Karrieremodus oder tretet in dieser Offroad-Rennsport-Simulation gegen die Besten der Community an. Steigt in der Saison 2021 auf das Siegerpodest und erlebt zur Feier des 50-jährigen Jubiläums des Wettbewerbs 19 Events, die die Geschichte der Meisterschaft geprägt haben, im Retrospektiv-Modus. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, sechs historische Rallyes wie die Akropolis und die Rallye Sanremo in einigen der legendären Autos von Herstellern wie Alpine, Audi, Subaru, Ford und Toyota zu fahren.

Erkundet eine charmante und wahnsinnig chaotische Alienwelt allein oder mit einem Freund online und versucht dabei in diesem Sci-Fi-Abenteuer zu überleben. Als neuester Rekrut von Kindred Aerospace – dem viertbesten Unternehmen in der interstellaren Weltraumforschung – ist es euer Job herauszufinden, ob sich der Planet ARY-26 für die Besiedelung durch den Menschen eignet. Vielleicht fehlen euch Ausrüstung und Erfahrung, aber dennoch gutes Gelingen!

Durchquert den pazifischen Nordwesten als Mensch, Wolf oder Werwolf in diesem actiongeladenen Rollenspiel, dessen Vorlage das gleichnamige Pen-&-Paper-Rollenspiel ist. Jede Form hat gewisse Vorteile: Der Wolf kann unbemerkt herumschleichen, als Mensch kann Cahal mit anderen Menschen interagieren und der Werwolf kann seinen Zorn entfesseln, um Feinde zu zerfetzen. Nutzt sie alle, um bei eurer Mission als Öko-Krieger, euer Land zu schützen, erfolgreich zu sein.