PM: Nobody Saves the World erscheint demnächst auf PlayStation (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Überraschung! Nobody Saves the World wird in nur wenigen Tagen veröffentlicht, und wir alle bei Drinkbox freuen uns schon darauf, dass ihr dann unsere wilde und verrückte Neuinterpretation von Action-RPGs spielen könnt! Wenn ihr noch nicht viel über unser Spiel gehört habt, dann lehnt euch zurück, schließt die Augen und lasst mich euch ein wenig mehr darüber erzählen … (Ihr brauchst vielleicht jemanden, der euch das hier vorliest, wenn ihr wirklich die Augen zumacht.)

Die Verheerung verbreitet ihre Verderbnis im ganzen Land, und die Welt sucht Hilfe bei dem legendären Zauberer Nostramagus … doch er ist spurlos verschwunden. Also klaut ihr, als ein knopfäugiger Niemand, seinen mächtigen Zauberstab und macht euch auf den Weg, um die Verheerung selbst zu bezwingen!

Was darauf folgt, ist ein albernes und lebendiges Action-RPG voller schräger Charaktere, bizarrer Dungeons und wilder Quests. Mit der Macht des Zauberstabs könnt ihr über 15 Formen freischalten und beliebig zwischen ihnen wechseln – vom Wächter oder Waldläufer bis hin zum Pferd, Bodybuilder oder Drachen. Eure Reise führt euch in einem Moment durch ein abgestürztes UFO und im nächsten durch einen überwucherten, modrigen Kürbis. Neue Formen, Quests und Dungeons warten nur darauf, von euch entdeckt zu werden!

Während eure Formen stärker werden, erhalten sie mehr und mehr Fähigkeiten, die ihr beliebig mit anderen Formen kombinieren könnt. Ihr möchtet ein Pferd erschaffen, das wie ein Waldläufer mit Pfeilen um sich schießt? Oder wie wäre es mit einem Bodybuilder, der Feuer speit wie ein Drache? Ihr könnt das alles und noch viel mehr tun – denn ihr müsst immer mächtigere und raffiniertere Kombinationen entdecken, um die Verheerung abzuwenden.

Ihr müsst das aber nicht alles allein schaffen. Schließt euch mit einem Freund oder einer Freundin zusammen und rettet gemeinsam die Welt: entweder online oder Seite an Seite im brandneuen lokalen Koop-Modus! Zwei Spieler verdoppeln buchstäblich das Potenzial eurer Form- und Fähigkeitskombinationen. So entfesselt ihr mit eurer endlosen Kreativität neue übermächtige und abgefahrene Kombos.

Wir hoffen, dass ihr viel Freude an Nobody Saves the World haben werdet, sobald es am 14. April 2022 für PS4 und PS5 erscheint!