PM: Zieht mit MLB The Show 22 in die Major League ein (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Unser Team bei San Diego Studios ist schon ganz gespannt auf die Veröffentlichung von MLB The Show 22. Zusätzlich zu den neuen Features, Legenden und Featured Programs, auf die sich die Fans freuen können, feiern wir die Veröffentlichung mit der „Learn The Show“-Videoreihe, die euch die Grundlagen näherbringt.

Neue und wiederkehrende Fans gleichermaßen werden damit wieder auf die Schulbank geschickt, damit ihr alles lernt, was ihr wissen müsst, um auf dem Spielfeld zu glänzen.

An jedem Wochentag im April teilen wir im Rahmen dieser Reihe ein neues „Learn The Show“-Video auf unseren sozialen Kanälen (Twitter, Facebook, Instagram, and YouTube), um diese Fragen und noch viele mehr zu beantworten, und unter www.theshow.com/learntheshow findet ihr eine vollständige Bibliothek, in der ihr alles schnell nachschlagen könnt.

Außerdem haben wir an einer Menge großartiger neuer Features für alle unsere Fans gearbeitet – wiederkehrende und neue. Hier sind nur ein paar der Neuheiten, auf die ihr euch in MLB The Show 22 freuen könnt:

Wir haben jede Menge Community-Feedback erhalten und freuen uns, bestätigen zu können, dass wir einigen eurer Bitten nachgekommen sind. Wir hoffen, ihr freut euch ebenso sehr wie wir!

Aber das ist nicht alles. Seht euch unbedingt an, wie MLB The Show 22 den Spielern neues Commentary und Online-Koop-Spiele bietet.

Wir freuen uns riesig auf die Veröffentlichung von MLB The Show 22 auf PlayStation, Xbox und jetzt auch Nintendo Switch! MLB The Show 22 startet am 5. April 2022.

Weitere Informationen zu MLB The Show 22, darunter auch wichtige Neuigkeiten zur Speicherdatenübertragung von Jahr zu Jahr und vieles mehr, findet ihr hier in unseren FAQ.

* Online-Multiplayer-Features erfordern eine Internetverbindung und ein konsolenspezifisches Online-Multiplayer-Abonnement.

** Der plattformübergreifende Fortschritt erfordert eine Internetverbindung und für jede Plattform, auf der ihr spielt: 1.) eine mit eurer Konsole kompatible Kopie von MLB The Show 22 (Versionen für andere Plattformen sind separat erhältlich) und 2.) ein mit eurem „MLB The Show“-Konto verbundenes Netzwerkkonto für die jeweilige Plattform.

*** Stubs, die auf einer Spielplattform erworbene wurden, sind nicht auf eine andere übertragbar.