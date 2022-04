Bandai Namco bahnt nach Elden Ring Kontakt zu anderem Fantasy-Autor an

Sanderson hat einen "Soulsborne-Pitch"

Der preisgekrönte Fantasy-Autor Brandon Sanderson ist nicht nur bekannt für seine Reihen Die Sturmlicht-Chroniken und Die Nebelgeborenen, er führte auch die Rad der Zeit-Reihe nach dem Tod von Robert Jordan zuende. Zudem schlug eine Kickstarter-Kampagne von Sanderson und seiner Firma Dragonsteel Entertainment große Wellen in der Verlagswelt: Mehr als 41,7 Millionen US-Dollar sammelt das Crowdfunding-Projekt, das den Unterstützern Zugang zu vier 2023 erscheinenden Überraschungs-Romanen Sandersons plus wahlweise Goodie-Paketen zu seinen Fantasy-Welten versprach.

Während eines kürzlichen Livestreams erhielt Sanderson nun Post von Bandai Namco. Eine große Schachtel mit Elden Ring-Merchandise, darunter einer Schwertreplika. Wie der Autor sagt, enthielt die beigefügte Nachricht die Anfrage, ob er an einer Zusammenarbeit mit dem Publisher Interesse hätte (ab Minute 15:53 in der unten eingebundenen Aufzeichnung). Das lässt wiederum an Elden Ring denken, bei dessen Marketing betont wurde, dass George R. R. Martin beim Entwurf der Fantasy-Welt der Zwischenlande beteiligt war.

Ob sich die Zusammenarbeit erfolgreich anbahnt und was für ein Projekt daraus entstehen könnte, lässt sich zu diesem Zeitpunkt nicht absehen. Wie Sanderson ausführt, neigt er zu Gedankenspielen, was er für Geschichten in bekannten Universen erzählen würde. Demnach hatte er schon einen Entwurf für eine Geschichte im Universum von Magic the Gathering, als Wizards of the Coast auf ihn zukam, worauf der Verlag die offizielle Magic-Novelle Children of the Nameless von Sanderson veröffentlichte. Auch für die Story eines Soulsborne-Spiel habe Sanderson bereits Ideen gsammelt, die er nun an Bandai Namco schicken könnte, wie er im Stream verrät.