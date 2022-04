Montagmorgen-Podcast #438

Teaser Dennis und Hagen betreiben an diesem verschneiten Frühlingsmorgen gewissermaßen Min-Maxing, sprechen sie doch mal von großen Reisen und Unterfangen, aber auch von gewissen Mini-Objekten.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Aprilwetter hält Dennis und Hagen nicht davon ab, euch auch an diesem Montagmorgen einen MoMoCa zu kredenzen. Das Wochenende bietet schon einen wilden Mix an Film- und Serieneindrücken, Spielerfahrungen und sonstigen Erlebnissen und auch für die Wochenvorschau präsentieren die beiden ein Programm, das jetzt schon so bunt wie Ostereier daherkommt. Das Sahnehäubchen obendrauf ist die Sonntagsfrage und die saftig-süße Kirsche eure User-Fragen. Denn wer auf dieser großen grünen Erde wollte schon beim Frühstücksei auf Sahne und Kirsche verzichten?

Die Timecodes dieser Folge: