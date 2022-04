Old Skies: Neues Adventure von Wadjet Eye Games offiziell angekündigt

PC

Es ist kein Geheimnis, dass Wadjet Eye Games derzeit an einem neuen Point-and-Click-Adventure arbeiten, die letzte veröffentlichte Eigenentwicklung Unavowed (zum Angetestet) ist immerhin auch schon wieder fast vier Jahre alt. Mittlerweile ist das neue Projekt seit über einem Jahr in der Entwicklung, daher hat sich Entwickler Dave Gilbert nun entschieden, es offiziell im AGS-Forum anzukündigen.

Bei Old Skies handelt es sich um ein Zeitreise-Abenteuer, in dem ihr als "Time Agent" Fia Quinn bei der Zeitreise-Agentur ChronoZen arbeitet. Eure Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass sich die wohlhabenden Kunden eures Arbeitgebers bei ihren Zeitreise-Trips benehmen und sich an die Zeitreise-Regeln halten. Zeitgleich solltet ihr aber auch als Gegenleistung für die sündhaft teure Reise versuchen, sie bei Laune zu halten. Dabei dürft ihr euch in sieben Zeitperioden mit Rätseln beschäftigen, die stark mit der Zeitreisemechanik verknüpft sein sollen.

Die offensichtlichste Neuerung im Vergleich zu früheren Titeln aus dem Hause Wadjet Eye ist die Entscheidung, den bisherigen Pixel-Look zu Gunsten einer hohen Bildschirmauflösung (1920x1080) aufzugeben. Wie gewohnt, soll es auch diesmal eine hochwertige (englische) Vertonung und musikalische Untermalung geben. Ein Erscheinungszeitraum steht bisher noch nicht fest.