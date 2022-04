PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Artefakte bringen euch diverse Boni.

Patch 1.5 und Kulturspiel

Eine Hybrid-Kultur bietet viele Vorteile.

Thronsaal

Hier wird Hof gehalten. Gut zu sehen: Ein Teil der Artefakte.

Fazit

Grandstrategy-RPG

Für Anfänger bis Profis

Einzel- und Mehrspieler

29,99 Euro

In einem Satz: Spielmechanische Stellschrauben, neue Inhalte und erhöhte Immersion machen Royal Court zur Pflicht-Erweiterung für CK3-Spieler.

Mitist kürzlich die erste große Erweiterung für das Grandstrategy-RPGerschienen. Sie führt den Thronsaal sowie spannende Optionen fürs Kulturspiel ein, das vom begleitenden Patch 1.5 auf neue Füße gestellt wird. Mit einem irischen Stammesherrscher und dem Königreich Asturias habe ich bislang 60 Stunden verbracht und kann euch verraten, warum sich kein CK3-Spieler die Erweiterung entgehen lassen sollte.Bereits der kostenlose Fleur-de-Lis-Patch hat es in sich. Der führt Artefakte ein: Waffen, Rüstungen, Bücher und Kelche, Szepter, Kronen und mehr. So erhöht ihr eure Kampfkraft, bekommt mehr Prestige oder lernt schneller Sprachen. Oder ihr gebt eurem Erben schonmal das nötige Rüstzeug, damit er mit mehr Prestige startet. Auch als Geschenk sorgen Artefakte für gute Stimmung. Ihr könnt sie in Auftrag geben oder erbeuten. Aber Achtung: Wer einen Anspruch auf einen Gegenstand hat, kann euch darüber den Krieg erklären oder zum Duell fordern. Nicht nur Herrscher, auch die Gegenstände gehen den Weg alles irdischen. Um die Reparaturkosten im Rahmen zu halten, solltet ihr einen Antiquar anheuern. Das ist eine der zahlreichen neuen Positionen, die ihr besetzen könnt. Die bringen Buffs, kosten aber auch Geld. Aber gerade Leibwächter und Vorkoster können sich bei intriganter Verwandtschaft schnell lohnen. Und wenn ihr nicht kämpfen könnt, stellt ihr einen Champion ein, der sich für euch duelliert.Komplett überarbeitet wurde die Kultur. Kulturen haben untereinander unterschiedliche Akzeptanzlevel. Der Ethos ist dabei der Grundstein, etwa egalitär oder kriegerisch. Zu den vier kulturellen Säulen gehören der Stil und die Sprache. Dazu kommen die zahlreichen Traditionen, die spezifische Buffs und Debuffs bieten. Mit der Zeit könnt ihr als kulturelles Oberhaupt Traditionen hinzufügen. Und mit Royal Court lassen sich alle drei Elemente auch ändern, was aber ordentlich Prestige kostet. Ihr könnt euch aber auch abspalten und eine abweichende Kultur etablieren. Schließlich besteht sogar die Möglichkeit, Hybrid-Kulturen zu schaffen. Das habe ich mit den Iren und Walisern gemacht. Der Clou: Dadurch hatte ich sofort Zugriff auf alle walisischen Erfindungen. Und so auf einen Schlag genug, um den Feudalismus einzuführen! Für Stammeskulturen gibt es also jetzt einen Fortschritts-Highway.Royal Court führt einen in 3D dargestellten Thronsaal ein, in dem ihr die Charaktere tatsächlich sehen könnt. Allerdings müsst ihr dafür mindestens ein Königreich führen. Stämme oder Herzöge haben also erstmal keinen Vorteil, sondern nur eine weitere Motivation für den Aufstieg. Der Thronsaal trägt sehr zur Atmosphäre bei: Ihr sitzt auf dem selbst in Auftrag gegebenen Thron oder entscheidet, welche Banner ihr aufhängt und welche Artefakte wie Reliquien, Bücher und Möbelstücke, die euch alle Buffs bringen, ihr aufstellt. Es gibt immer wieder Ereignisse, die ihr durch einen Klick auf das über einer Gruppe schwebende Icon startet. Wenn ihr Hof haltet, stehen die Leute Schlange und tragen wie inihre Sorgen und Nöte vor. Alle Events und Entscheidungen bringen natürlich diverse Buffs und/oder Debuffs mit sich. Es ist auch einfach etwas anderes, ob ihr euch mit euren sich zankenden Untertanen in dieser 3D-Umgebung befasst oder einfach nur durch ein Menü klickt.Natürlich kostet so ein königlicher Hof auch Geld. Ihr könnt in verschiedenen Stufen beispielsweise Diener einstellen, für mehr oder weniger gutes Essen sorgen, in schäbiger Kleidung rumlaufen oder den Hof in feinste Tücher gewanden lassen. Was Geld kostet, bringt dafür Buffs und das Ansehen eures Hofes, der Grandeur, steigt zunehmend. Ein gewisser Standard wird sogar erwartet. Zum Grandeur tragen auch diverse der durch den Patch eingeführten Positionen am Hofe bei. Immer mal melden sich Personen, die eine Inspiration haben. Die könnt ihr, in Event-Ketten, für euch Artefakte anfertigen lassen oder auf eine Reise schicken, um ebensolche zu finden. Fairerweise erfahrt ihr vorher, wie geeignet die Person dafür überhaupt ist. Gelungen ist auch, dass dem (mindestens) königlichen Lehensherren, also im Idealfall euch, von den Vasallen immer mal Tribut gezollt wird. Während die Vasallen hoffen, in der Gunst zu steigen, bekommt der Lehnsherr Prestige, Grandeuer und meist auch Geld.Welche Ausrichtung euer Hof haben kann, beispielsweise eine kriegerische, bestimmt sich nach dem Ethos eurer Kultur. Halten sich Personen am Hof auf, bekommen sie mit der Zeit entsprechende Buffs.Fleur-de-Lis und Royal Court sind ein fantastisches, immersionssteigerndes Tandem. Egal ob ich mich auf dem kulturellen Highway mit meinen Stamm bewegte oder mit Asturias nicht nur meinen Hof, sondern auch meinen Einfluss auf der iberischen Halbinsel und darüber hinaus ausbaute: Ich erlebte eine spannende Geschichte nach der anderen. Gerade die Artefakte bringen eine unglaubliche Dynamik ins Spiel und der Thronsaal sorgt für noch mehr Immersion, als ich gedacht hatte. Durch die Positionen am Hofe baut ihr auch zu mehr Charakteren eine Bindung auf.Durch seinen Umfang und seine Qualität möchte ich Royal Court nicht mehr missen. Ich freue mich darauf, weitere Geschichten zu schreiben.