Planet Zoo: Neuer DLC mit Feuchtlandschaften und Tieren

PC

Frontier Developments hat einen neuen DLC für das Zoo-Aufbau-Strategie-Spiel Planet Zoo angekündigt. Im Wetlands Animal Pack, der am 12. April erscheint, geht es, wie der Name schon verrät, um die Bewohner von Feuchtlandschaften. Außerdem soll laut Entwickler, wie auch beim Europe-Pack, am selben Tag ein großes Update erscheinen.

Folgende Inhalte verspricht euch das auf Steam für 9,99 Euro zu erwerbende Wetlands Animal-Pack:

Acht neue Tiere (Schnabeltier, Capybara, Kleinkrallenotter, Brillenkaiman, Wilder Wasserbüffel, Donaukammmolch, Rotkronenkranich und Weißnacken-Moorantilope)

Ein neues Szenario: Tierrettung in Brasilien

Neue wasserbezogene Objekte (Kleiner Unterwasser-Futterautomat, Unterwasser-Boje, Warmwasserhahn und natürliche Fontäne).

Das kostenlose Update wird Euch Folgendes bieten:

Wandernde Pädagogen verbreiten unter anderem durch Mini-Vorträge Tierwissen und erhöhen so den Bildungsgrad eurer Gäste.

Neuer Kameramodus: Ihr könnt den Zoo aus der Perspektive der Besucher sehen und dort auch Anpassungen des Zoos vornehmen.

Neuer Verwaltungsbildschirm: Einfachere Verwaltung eurer Webcams und Infotafeln

Neue Wasseroptionen: Ihr könnt nun die Farbe des Wassers verändern sowie Nebel- und Blaseneffekte hinzufügen.

Badeverhalten: Ihr könnt mit einem Wassertemperaturregler die Wasserbecken aufheizen, um es einigen Tieren angenehmer zu machen.

Kleine Höhlen: Kleinere Tiere entwickeln nun ihr eigenes Grabeverhalten; kleine Baue können nun angelegt werden.

Neues Terrassenwerkzeug: Flache, terrassenartige Wasserflächen können nun von euch mit einem speziellen Werkzeug einfacher erstellt werden.

Im Trailer zum neuen DLC könnt ihr euch einen ersten Eindruck verschaffen.