Teaser Kaputte Spülmaschine, rätselhafte Autofehlermeldung, kalter April – das sind einige der Themen, von denen sich Jörg ablenken lässt, bevor er doch noch zu waschechten GamersGlobal-Hintergründen kommt.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Zeit vergeht seltsam für mich: Seit einigen Tagen macht unsere Spülmaschine Geräusche, als würde sie davon träumen, gerade auf einer Rollbahn zu beschleunigen und alsbald abzuheben, Richtung Osten, weit nach Osten, nach Asien, womöglich nach Japan, aber natürlich nicht mehr über Russland, sondern "unten herum", also über Türkei, Irak und so weiter. Oder auch "oben herum", wobei sie, also die Spülmaschine, wäre sie ein Flugzeug, in diesem Fall neuerdings die alte Polarroute, 200km am Nordpol vorbei, nutzen müsste, um auf diese Weise den größten Flächenstaat der Erde zu vermeiden, weil der nun eben beschlossen hat, sich noch mehr Fläche zusammen zu rauben.

Natürlich ist unsere Spülmaschine gar kein Flugzeug, dennoch hat sie einem Flugzeug etwas voraus: Sie klingt neuerdings auch dann noch wie ein Flugzeug, wenn man sie abgeschaltet hat, während Flugzeuge ja normalerweise nicht wie Flugzeuge klingen, wenn sie gar nicht angeschaltet sind. Generell mag ich es nicht, wenn elektrische Geräte weiterhin Geräusche von sich geben, obwohl sie aus sein sollten.

Worum es mir aber eigentlich ging, ist, mein Zeitempfinden zu erläutern. Ich war also fest davon überzeugt, dass wir noch in der Garantiezeit sein müssten in Sachen Spülmaschine. Schließlich hatte ich noch eine genaue Erinnerung an den Tag, als sie in unsere Küche eingezogen ist. Zumal sie nicht ganz passte und wir seitdem unten die Metallverkleidung der Spülmaschine sehen, und nicht mehr die Holzverkleidung der Einbauküche, das entsprechende Brett musste entfernt werden. Meine Frau aber meinte, kann gar nicht sein, wir haben die Maschine definitiv "vor Corona" bekommen, und zwar schon einige Zeit davor, und Corona habe nun ja auch schon vor über zwei Jahren angefangen, und deshalb könne die Spülmaschine auf keinen Fall mehr in der Garantie sein. Das klang zwar einleuchtend, aber so leicht wollte ich mich auch wieder nicht ...