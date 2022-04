PC

Hier verteidige ich eine Raumstation. Gekämpft wird aber auch gegen Weltraummonster.

Sanfte Komplexität

Auch auf den Planeten wird gebaut.

Privatwirtschaft, Forschung, Interface

Die Forschung bietet euch zahlreiche Optionen.

Fazit

4X-Weltraumstrategie

Für Anfänger bis Profis

Einzelspieler

41,99 Euro

In einem Satz: Faszinierende und komplexe 4X-Weltraumstrategie-Sandbox mit guten Automatisierungsoptionen und teils doofer KI.

Mitgeht die ambitionierte Weltraum-4X-Reihe des neuseeländischen Entwicklers Code Force in die nächste Runde. Zunächst fühlte ich mich vom Umfang erschlagen, merkte aber schnell, dass es in Wahrheit sehr zugänglich ist. Warum das so ist, weshalb Stellaris (im Test) ein komplett anderes Spiel ist, und warum mir Distant Worlds 2 in bislang gut 20 Stunden viel Spaß gemacht hat, verrate ich euch in diesem Check.Zum Spielstart entschied ich mich für die Menschen, eine von acht Rassen mit unterschiedlichen Boni und Mali, und beließ die zahlreichen Optionen auf den Standardeinstellungen. Ich starte ganz bescheiden als Zivilisationsrest einer in der Vergangenheit bereits das All bereisenden Zivilisation auf einem Planeten. Dutzende Ressourcen, viele Menübildschirme und ein riesiger Forschungsbaum wirkten trotzdem erschlagend. Aber: Die KI erledigt fast alles für mich! Ihr habt für alle Bereiche Automatisierungsmöglichkeiten, vom Kolonisieren, Flottenbau, Planetenmanagement bis zur Kriegsführung. Bei wichtigen Dingen ist schon voreingestellt, dass die (gute!) KI mir nur einen Vorschlag macht, etwa ob ich Geschenke zur Beziehungsverbesserung verteile, Schiffe bauen oder einen Planeten kolonisieren möchte. Das macht den Einstieg überrasschend leicht. Außerdem werden alle Panels im Spiel erklärt, es gibt umfangreiche Tooltips und eine Galactopedia. Das Handbuch ist im Launcher verlinkt.Während das Spiel also erstmal fast schon automatisch abläuft, lerne ich immer mehr über die Spielmechaniken und übernehme Stück für Stück mehr Kontrolle, etwa um meine Hauptflotte im Angriffskrieg selbst zu steuern. Einen so sanften Einstieg in ein derart komplexes Spiel hatte ich noch nie.Als Herrscher eines aufstrebenden Imperiums habt ihr klassische Aufgaben: (Un-)bewohnte Planeten besiedeln oder übernehmen, Krieg führen, Ressourcen abbauen, Planeten aufrüsten, Raumstationen bauen, (optional) Schiffe designen und geschickt Diplomatie führen.Eine Besonderheit von Distant Worlds 2 ist der private Sektor. Der sorgt automatisch für Fracht- und Minenschiffe sowie Space-Taxis (für Touristen und Migration). Die werden in euren Werften in Auftrag gegeben, was euch richtig Geld in die Kassen spült. Selbst wenn euer Cashflow negativ ist, die Aufträge sorgen für die dringend benötigten Credits. Mit denen baut ihr weitere Minenstationen und Spaceports, die dann von der Privatwirtschaft bedient werden. Ein tolles und funktionierendes Konzept! Wenn ihr in der Forschung Durchbrüche erzielt, profitieren auch die Privatschiffe. Der Forschungsbaum ist sehr umfangreich und je nach Einstellungen zufallsbasiert oder nicht komplett einsehbar. Sehr hilfreich für die Forschung ist die Spionage, die mir bei einigen Durchbrüchen geholfen hat.Insgesamt sehr angetan war ich vom Interface. Ressourcen, von denen ihr nicht genug produziert, sind rot umrandet. Was ihr auf der Karte seht, passt sich dynamisch dem an, was ihr im Menü ausgewählt habt. Seid ihr etwa im Flottenmenü, werden die Flotten hervorgehoben. Ihr könnt auch einstellen, ob ihr dauerhaft zum Beispiel alle zivilen Schiffe sehen wollt.Im späten Midgame hatte ich Performance-Probleme, die nach einem Neustart meines Systems etwas abnahmen. Wirklich besser wurde es, als ich mir nicht mehr die tausenden zivilen Schiffe dauerhaft anzeigen ließ. Apropos Technik: Abstürze hatte ich immerhin zwei und die KI agiert insgesamt gut. Versucht aber leider auch, bei einem belagerten Planeten noch Schiffe zu bauen. Angetan hat es mir die Zoom-Funktion. Mit dem Mausrad könnt ihr von der größtmöglichen Fernansicht nahtlos bis auf einzelne Asteroiden ranzoomen. Am unteren Bildschirmrand werden auch dabei immer alle interessanten Auswahlmöglichkeiten, etwa Planeten und Schiffe, angezeigt.Für etwas Abwechslung sorgen kleine Events. So trefft ihr immer mal auf Weltraummonster, könnt Raumstationen reaktivieren, findet einen Schiffsfriedhof oder eine Seuche bricht aus. Verschiedene Charaktere gibt es auch noch. Neben den Spionen etwa auch Generäle und Admiräle, die sogar gefangengenommen werden können.Distant Worlds 2 ist ein faszinierendes, umfangreiches und sehr komplexes Spiel. Während Stellaris viele Geschichten erzählt, Events bietet und klar in verschiedene Phasen einteilbar ist, ist Distant Worlds 2 eine riesige Sandbox. Auch fordert Stellaris mehr Mikromanagement, was mich angesichts der Komplexität beider Spiele überrascht hat. Bei den vielen Automationsmöglichkeiten von Distant Worlds 2 habe ich mich aber gefragt: Soll ich etwas spielen, wenn es doch praktisch automatisch läuft?Die Antwort für mich selbst lautet aber "ja"! Denn als Mensch habt ihr doch noch mehr Möglichkeiten, besonders für höhere Schwierigkeitsgrade. Bestimmte Aspekte wie die Treibstoffversorgung waren auch so herausfordernd genug. Durch die relative Langsamkeit der Schiffe ist eine gute Planung und Vorbereitung von Kriegen sehr wichtig. Einsätze mit schnellen Schiffen hinter feindlichen Linien werden belohnt. Aber auch als Vollprofi würde ich so manche Policy der KI anvertrauen oder weniger wichtige Flotten automatisiert agieren lassen. Denn besonders clever ist die künstliche Intelligenz nicht immer. Der clevere Einbezug der KI ist ein wichtiges Spielelement. Nach meinem Run freue ich mich schon auf den Nächsten, dann mit einer anderen Rasse!