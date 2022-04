Irren ist menschlich

Teaser In der heutigen Sonntagsfrage zelebrieren wir offene Fehlerkultur. Verratet uns, wann euch zuletzt ein Spiele-Fehlkauf unterlaufen ist – oder wie ihr Fehlkäufe vermeidet.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Da ihr GamersGlobal mit eurer Anwesenheit beehrt und Videospiele ein hochrangiges Hobby für euch darstellen, werden die geneigten Leser wohl eher selten blind ins (digitale) Regal fassen und dann aus allen Wolken fallen. Doch manchmal wagt man doch ein Experiment oder man stellt fest, dass sich trotz gutem Leumund und interessanten Berichten über ein Spiel bei einem selbst kein Spaß einstellen will.

In der heutigen Sonntagsfrage soll es um diese Games-Fehlkäufe gehen. Zeigt mit eurer Stimme, wie lange euer letzter Fehlkauf her ist. Ebenso wichtig aber: Teilt eure Erfahrungen in den Kommentaren! Was ware euer letzter Fehlkauf und was hilft euch heutzutage am meisten, Fehlgriffe zu vermeiden?

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.