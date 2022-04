Feldzug mit Michael Hengst

Teaser Um den story-lastigen Strategie-Titel im Geiste von Final Fantasy Tactics zu analysieren, kommt die Trinität aus Michael Hengst, Jörg Langer und Heinrich Lenhardt zusammen.

Lieber im Dreieck spielen als im Dreieck springen: Die Switch-Neuerscheinung Triangle Strategy bietet einen Mix aus Rundentaktik, Rollenspiel und reichlich Story, der an Genregrößen wie Final Fantasy Tactics erinnert. In der Fantasywelt Norzelia kämpfen drei Nationen um die Vorherrschaft, an unseren Mikrofonen ringen drei Spieleveteranen um die Redezeit. Gastveteran Michael Hengst hat schon ein New Game+ gestartet, während Jörg kurz vorm Finale steht – und selbst Heinrich wird mit dem wortreichen Epos warm. Bevor wir die Stärken und Schwächen von Triangle Strategy debattieren, erwarten euch im Anfangssegment News-Meldungen, Hörerpost und aktuelle Spielberichte.

Folge 14-2022 (#262) des Spieleveteranen-Podcasts mit Heinrich Lenhardt, Jörg Langer und Gastveteran Michael Hengst hat eine Laufzeit von 1:39:45 Stunden.

0:00:15 News und Smalltalk

0:01:30 Gemischte News: Sony geht mit neuen PlayStation Plus-Angeboten in die Abo-Offensive, die Halo-Fernsehserie ist gestartet, 4Players.de lebt weiter.

0:17:13 Was haben wir zuletzt gespielt? Lost Judgment und Elden Ring .

und . 0:28:20 Die Frage zum Tage von N0Remors3.

0:35:07 Wir begrüßen Gastveteran Michael Hengst, der Betonabbau betreibt und Kirby and the Forgotten Land spielt.

0:43:58 Triangle Strategy

0:44:15 Eisen und Salz, die Switch erhalt‘s: Das aktuelle Taktik-Rollenspiel von SquareEnix stellt uns in einer Fantasywelt vor Entscheidungen, in der begehrte Rohstoffe für Konflikte sorgen.

0:58:47 Vor lauter Storymissionen sollte man das Feldlager nicht vernachlässigen. Welche Charaktere der wachsenden Einheitenschar sind uns besonders ans Herz gewachsen?

1:09:45 Bei den Rundenkämpfen kommt es auf Positionierung, Geländeeigenheiten und Wechselwirkungen an. Zugänglichkeit und Spielkomfort sind bei allem Anspruch erfreulich.

1:20:14 Es gibt viel zu lesen und die Story kann fesseln, doch hat man es bei der Grafik mit dem Retrocharme übertrieben?

1:31:38 Pressespiegel und Veteranenfazit.