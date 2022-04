PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 4. bis zum 8. April (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Legal Dungeon

In Legal Dungeon dreht sich alles um die Organisation von Polizei-Dokumenten. Du überprüfst die Unterlagen in acht verschiedenen Fällen und fällst Dein Urteil – die Schwere der Delikte reicht von Diebstahl bis hin zum handfesten Mord. Nur wenn Du alle Informationen im Blick hast, wirst Du die wahren Täter finden.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga –

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Im Universum von Star Wars gibt es die verschiedensten Held*innen und Schurk*innen. Egal, ob Jedi oder Sith: Im neuen LEGO: Star Wars entscheidest Du selbst über Deine Rolle in der weitläufigen Galaxie. Dir stehen eine ganze Reihe kultiger Raumschiffe zur Verfügung, um auch die entferntesten Planeten zu erkunden. Bringe den Millennium Falken auf Lichtgeschwindigkeit, fliege den T-47 Airspeeder oder bekämpfe die TIE-Fighter des Imperiums in den X-Wings des Widerstands.

MLB The Show 22

Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – MLB The Show 22 eröffnet die Saison mit der schnellsten Baseball-Simulation aller Zeiten. Die zahllosen Modi bieten sowohl für Rookies als auch echte Profis jede Menge Spielspaß und Herausforderungen. The Show 22 Standard Edition erscheint regulär am 5. April und ist auch im Xbox Game Pass verfügbar. Bestelle die MVP Edition schnell vor, um noch vom Early Access ab dem 1. April zu profitieren.

Replica

Dir fällt ein fremdes Smartphone in die Hände, das einer mysteriösen unbekannten Person gehört. Unter der Anleitung eines undurchsichtigen Regierungsdienstes hackst Du Dich in das Gerät und erfährst mehr über seine*n Vorbesitzer*in. Jede weitere untersuchte App vervollständigt das Gesamtbild – doch bist Du wirklich bereit, die erschütternde Wahrheit zu erfahren?

Outbreak: Contagious Memories

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Outbreak: Contagious Memories ist eine Hommage auf klassische 90er-Horrorserien wie Resident Evil und Silent Hill. Jede noch so kleine Aktion entscheidet über Leben und Tod. Du schlüpfst in die Rolle der mutigen Lydia, die eine Gruppe von Lebenden sicher aus der Zombie-Apokalypse herausführen möchte. Nur wenn Du die kniffligen Rätsel in Deiner Umgebung löst, wirst Du einen Fluchtweg finden.

Z-Warp

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Im Jahr 21XX wird ein Raumschiff gebaut, das die Raumzeit krümmen kann – doch dann geht es direkt auf seinem Jungfernflug in den unbekannten Weiten des Weltraums verloren. Als beste*r Pilot*in der Z-Division ist es Deine Aufgabe, das Notsignal zu verfolgen und den wertvollen Prototypen zu finden. Auf Deiner Reise musst Du Dich unzähligen Gegnern und tückischen Leveln stellen.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

In Chrono Cross überschreitest Du die Grenzen der Realität und entdeckst die erstaunlichen Zusammenhänge zwischen zwei Parallelwelten. Du triffst auf über 40 potenzielle Gruppenmitglieder, deren Schicksale auf die ein oder andere Weise mit der Geschichte des Planeten verwoben sind. The Radical Dreamers Edition ist die Remastered-Version des klassischen Chrono Cross.

Slipstream

Slipstream ist ein atmosphärischer Racer, der mit seiner nostalgischen Grafik und Musik das Lebensgefühl der späten 80er und frühen 90er feiert. Lass Dich von dem Soundtrack aus Synthie-Pop und Jazz-Fusion beflügeln und fahre rasante Rennen rund um den Globus.

Whiskey and Zombies

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Whiskey and Zombies ist ein lustiger und rasanter Multiplayer-Brawler. Deine Aufgabe ist es, einer Familie auf ihrem Weg nach Hause zu helfen. Auf ihrer Reise treten sie Zombies in den Hintern und trinken jede Menge Whiskey. Um die Infektion mit dem gefährlichen Zombie-Virus im eigenen Körper zurückzudrängen, ist Dein selbstgebrauter Moonshine Whiskey die beste Medizin!