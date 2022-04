DCP22: Chorus wird bestes deutsches Spiel // Alle Gewinner

Alle Gewinner und Preisgelder

Gestern fand die diesjährige Verleihung des Deutschen Computerspielpreises per Livestream und als Vor-Ort-Veranstaltung in München statt. Uke Bosse und Katarina Bauerfeind führten durch den Abend, wobei letztere aufgrund einer Coronainfektion nur digital zugeschaltet werden konnte. Zu den Laudatoren gehörten unter anderem Schauspielerin Faye Montana, Autor Markus Heitz und Michael Kellner, Parlamentarischer Staatssekretär des Wirtschaftsministers Robert Habeck (unter der aktuellen Bundesregierung ist das Games-Referat vom Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur zum Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gewechselt).

Den Preis in der Kategorie Bestes Deutsches Spiel konnte sich der Weltraum-Shooter Chorus - Rise as One (im Test, Note 8.5) von Deep Silver Fishlabs sichern. In den meisten Kategorien (drei an der Zahl) war der Indie-Titel OMNO von Studio Inkyfox nominiert, der letztlich den Preis als Bestes Familienspiel erhielt. Den Publikumspreis der Kategorie Spielerin/Spieler des Jahres erhielt Maximilian Knabe aka HandofBlood.

Im Folgenden seht ihr alle Nominierten, Gewinner und eventuelle Preisgelder im Überblick. Die Gewinner sind jeweils gefettet:

Bestes Deutsches Spiel

Chorus (Deep Silver FISHLABS / Koch Media) – 100.000 Euro

(Deep Silver FISHLABS / Koch Media) – 100.000 Euro Endzone – A World Apart (Gentlymad Studios / Assemble Entertainment) – 30.000 Euro

Lacuna (DigiTales Interactive / Assemble Entertainment) – 30.000 Euro

Bestes Familienspiel

Katze Q – Ein Quanten-Adventure (kamibox)

OMNO (Studio Inkyfox) – 40.000 Euro

(Studio Inkyfox) – 40.000 Euro Witchtastic (Flemming Visual Effects / Application Systems Heidelberg Software)

Nachwuchspreis – Bestes Debüt

A Juggler’s Tale (kaleidoscube / Mixtvision Mediengesellschaft) – 25.000 Euro

Cleo – a pirate’s tale (Greycap Audiovisual Mediadesign) – 25.000 Euro

White Shadows (Monokel / Headup Games) – 60.000 Euro

Nachwuchspreis – Bester Prototyp

Delightfyl (Felicitas Brämer) – 25.000 Euro

Makis Adventure (Mateo Covic, Eric Hartmann / Hochschule Rhein-Waal) – 25.000 Euro

Skuggor (Tobias Borns, Sebastian Krause, Julia Wolf / Hochschule Trier) – 25.000 Euro

Wiblu (Peter Bartonik, Christian Walter, Ramona Raabe) – 50.000 Euro

(Peter Bartonik, Christian Walter, Ramona Raabe) – 50.000 Euro Words (Ahmet Zahit Dönmez / TH Köln – Cologne Game Lab) – 25.000 Euro

Beste Innovation und Technologie

Der Fall – Wettlauf gegen die Zeit (MixUp)

VR Skater (DEFICIT Games)

Warpdrive (Holocafe) – 40.000 Euro

Beste Spielewelt und Ästhetik

A Juggler’s Tale (kaleidoscube / Mixtvision Mediengesellschaft) – 40.000 Euro

(kaleidoscube / Mixtvision Mediengesellschaft) – 40.000 Euro ITORAH (Grimbart Tales / Assemble Entertainment)

OMNO (Studio Inkyfox)

Bestes Gamedesign

Get Together: A Coop Adventure (Studio Sterneck)

Kraken Academy!! (Happy Broccoli Games / Fellow Traveller) – 40.000 Euro

(Happy Broccoli Games / Fellow Traveller) – 40.000 Euro OMNO (Studio Inkyfox)

Bestes Serious Game

EZRA (Landesverband Kinder- und Jugendfilm Berlin e.V.) – 40.000 Euro

(Landesverband Kinder- und Jugendfilm Berlin e.V.) – 40.000 Euro NEPO Missions (Gentle Troll Entertainment / Fraunhofer-Institut IAIS)

Songs of Cultures – (A.MUSE – Interactive Design Studio)

Bestes Mobiles Spiel

Albion Online (Sandbox Interactive) – 40.000 Euro

(Sandbox Interactive) – 40.000 Euro Homeworld Online (Stratosphere Games / Gearbox Publishing)

Settle and Battle (Attic Games Studio)

Bestes Expertenspiel

ELEX 2 (Piranha Bytes / THQ Nordic)

Imagine Earth (Serious Brothers) – 40.000 Euro

(Serious Brothers) – 40.000 Euro Kubifaktorium (Neomateria Games)

Bestes Live Game

Anno 1800 (Ubisoft Mainz / Ubisoft)

Hunt: Showdown (Crytek / Koch Media) – 40.000 Euro

(Crytek / Koch Media) – 40.000 Euro Tropico 6 (Kalypso Media Group / Kalypso Media Group)

Bestes Internationales Spiel (undotiert)

Elden Ring (From Software / Bandai Namco Entertainment Germany)

(From Software / Bandai Namco Entertainment Germany) Horizon Forbidden West (SIE Guerilla / Sony Interactive Entertainment)

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Bestes Internationales Multiplayer-Spiel (undotiert)

Age of Empires IV (Relic Entertainment / Microsoft Deutschland)

Forza Horizon 5 (Playground Games / Microsoft Deutschland)

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Spielerin/Spieler des Jahres (undotiert)

Melanie Eilert (aka melly_maeh)

Maximilian Knabe (aka HandOfBlood)

Matthias Remmert (aka Knochen)

Pia Scholz (aka Shurjoka)

Kuro Takhasomi (aka KuroKy)

Studio des Jahres

CipSoft (Regensburg) – 50.000 Euro

(Regensburg) – 50.000 Euro Paintbucket Games (Berlin)

Wooga (Berlin)

Sonderpreis der Jury