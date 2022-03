DCP 2022: Deutscher Computerspielpreis heute live ab 19:30 Uhr

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am heutigen Abend findet die Verleihung des Deutschen Computerspielpreises (DCP) in München statt. Nach zwei rein digitalen Events findet die Preisverleihung diesmal als Hybrid-Veranstaltung statt, durch die Moderatorin Katrin Bauerfeind und wie im letzten Jahr Entertainer Uke Bosse führen (unseren Eindruck zum DCP 2021 findet ihr in diesem Video). Bei Interesse könnt ihr die Gala im Live-Stream auf der offiziellen Seite ab 19:30 Uhr mitverfolgen.

In der Liste der Nominierten, auf die Preisgelder in einer Höhe von insgesamt 800.000 Euro warten, finden sich in der Kategorie für das beste Deutsche Spiel der Weltraum-Actiontitel Chorus - Rise as One (im Test, Note 8.5), das Survival-Aufbauspiel Endzone - A World Apart (im Test, Note 8.0) und das Detektivspiel Lacuna. Zusätzlich ist das stylische Indie-Actionadventure Omno von Studio Inkyfox in den meisten Kategorien nominiert. Im letzten Jahr ging der Preis für das beste Deutsche Spiel an das Echtzeit-Taktikspiel Desperados 3 (im Test, Note: 7.5) von Mimimi Productions, außerdem konnte sich der entspannende Indietitel Dorfromantik (im Test, Note: 7.5) von Toukana Interactive in zwei Kategorien durchsetzen.