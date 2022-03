PM: Bloodhunt startet am 27. April – die PS5-Features im Detail (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

die wir nach unserer Ankündigung, dass Bloodhunt auf PlayStation 5 erscheint, von euch erhalten habe. Heute können wir euch mitteilen, dass Bloodhunt am 27. April veröffentlicht wird.

Seit unserem letzten Gespräch haben wir hart daran gearbeitet, ein großartiges Spielerlebnis für euch zu schaffen. Deshalb möchten wir euch heute ein paar Details über die „PlayStation 5“-Version verraten, die euch sicherlich sehr freuen werden.

Bloodhunt präsentiert rasante und packende Multiplayer-Kämpfe mit dem Fokus auf Beweglichkeit. Mit der Leistung von PlayStation 5 konnten wir unser Ziel von 60 Frames pro Sekunde selbst in den actionreichsten Kämpfen des Spiels umsetzen. Und ganz besonders wichtig: Ihr werdet in einer äußerst detailreichen Nachbildung Prags um die Herrschaft der Nacht kämpfen. Für die beste Rendering-Qualität, die mit 30 Bildern pro Sekunde auf 4K läuft, müsst ihr den Quality-Modus wählen – im Performance-Modus könnt ihr Bloodhunt mit 60 Bildern pro Sekunde und 1440P erleben.

Unsere Vision war, eine möglichst lebensechte Nachbildung von Prag zu erschaffen. Um dies zu erreichen, mussten wir uns natürlich einer Vielzahl von Details widmen. Aus diesem Grund schickten wir unser Fotogrammetrie-Team in die Tschechische Republik, um die realistischen Begebenheiten der Stadt für die Wiedergabe im Spiel zu bearbeiten. Wir haben über 10.000 Fotos gemacht und reale Objekte gescannt, die alle einzigartig für Prag sind, wie z.B. zwei riesige Statuen: das Jan-Hus-Denkmal und die Statue von Karl IV. auf dem Kreuzherrenplatz. Umgesetzt ins Spiel resultierte dies in Tausenden von einzigartigen Texturen und Objekten, die die Stadt bis ins Detail mit authentischem Flair zum Leben erwecken.

Mit dem Aussehen der endgültigen Spielversion auf PS5 sind wir äußerst zufrieden.

Bloodhunt spielt im modernen Prag, einer Stadt mit zahlreichen Wahrzeichen, engen Gassen und hohen Gebäuden. In puncto Sound mussten wir also eine Vielzahl von Dingen bedenken. Vor allem für Spieler, die Zugang zu High-End-Kopfhörern wie dem PULSE 3D-Wireless-Headset für PS5 haben.

Der Sound in Bloodhunt mit seiner umfangreichen Soundlandschaft ist lebenswichtig, denn er ermöglicht es euch, Gefahren in eurer Nähe oder die Richtung, aus denen Kugeln abgefeuert wurden, zu identifizieren. So könnt ihr mithilfe des 3D-Audios strategische Entscheidungen treffen, um eure Gegner zu überlisten.

Die PlayStation-Technologie „Tempest 3D AudioTech“ erlaubt es uns außerdem, eins der einzigartigen Features von Bloodhunt herauszustellen: die Vertikalität. Die Tempest 3D AudioTech verbessert die Möglichkeiten der klanglichen Darstellung des Raums. Auf diese Weise könnt ihr Gegner präziser als jemals zuvor lokalisieren – selbst in der vertikalen Achse.

Ob eure Gegner euch nun von den Dächern oder einem turmhohen Kran aus ins Visier nehmen, ihr werdet ihre Position präziser ermitteln können. Es war niemals leichter, bei eurer Jagd durch die regnerischen Straßen Prags die Positionen eurer Gegner mithilfe des Sounds zu lokalisieren!

Die Funktionen des DualSense Wireless-Controllers gaben uns die Möglichkeit, das rasante und intuitive Gameplay von Bloodhunt auf die nächste packende Stufe zu heben – und wir können es nicht erwarten, bis ihr es selbst ausprobieren könnt.

Die adaptiven Trigger und Vibrationen des DualSense Wireless-Controllers erlauben uns, euch das Gewicht der Schlacht wirklich spüren zu lassen, da sie euch die Auswirkungen jedes kraftvollen Angriffs und jeder Waffe buchstäblich spüren lassen. Schrotflinten zum Beispiel haben einen heftigen Rückstoß und einen starken Abzug, während Maschinenpistolen leichter, aber mit einem stärkeren Ruck abgefeuert werden können.

Auch die Leuchte des Controllers leitet euch durch das Spiel. Sie leuchtet in der Farbe eures Teams auf oder wenn euch Gegner aufgespürt haben und ihr Blutdurst aktiviert ist, also behaltet sie stets im Auge.

Die Lautsprecher des DualSense Wireless-Controllers gestalten das Spiel mit ihren HiFi-Sounds noch einmal intensiver, wenn ihr Verbrauchsgegenstände benutzt oder euren Hunger an Sterblichen stillt.

Wir haben versucht, mit Bloodhunt sowohl visuell als auch in spielerischer Hinsicht eine packende Herausforderung zu schaffen, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Gleichzeitig ist es uns besonders wichtig, dass das Spiel für ein großes Publikum kostenlos zur Verfügung steht.

Bloodhunt ist Free-to-Play und wird kostenlos auf PS5 zur Verfügung stehen.* Denjenigen unter euch, die auf der Suche nach dem gewissen Extra sind, um sich auf den Kampf vorzubereiten, präsentieren wir ein Vorbestellungsangebot für eine „Founder‘s Ultimate Edition“ des Spiels, die eine Vielzahl fantastischer, kosmetischer Extras und 1.000 Tokens enthält, unsere spielinterne Währung.

Wenn ihr die Founder‘s Ultimate Edition vorbestellt, erhaltet ihr die einzigartige, PS5-exklusive, epische Samurai-Maske, die euren Rivalen Furcht einjagen wird. In dieser Edition sind außerdem zwei exklusive Killer-Outfits enthalten: Headrush und Fast Forward, beide einzigartig und von epischer Seltenheit. Des Weiteren enthält sie über 100 Objekte – von stylishen Outfits und Frisuren bis zu exquisiten Piercings und Tattoos. Ihr werdet euren Style mit eurem wahrhaft tödlichen Aussehen präsentieren können! Und für den Fall, dass eure Garderobe noch nicht umfangreich genug ist oder ihr euch einen Battle Pass zulegen wollt, erhaltet ihr mit diesem Pack außerdem 1.000 Tokens, die ihr im Laden des Spiels ausgeben könnt.

Macht euch bereit, der ultimative Vampir zu werden, denn schon bald werden wir euch in den Straßen Prags willkommen heißen!