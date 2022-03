Thea 2 - The Shattering: Derzeit kostenlos bei GOG.com

PC Switch XOne

Der Nachfolger des Globalstrategie-Spiels Thea - The Awakening (zum Indie-Check) wurde im Jahr 2017 mit rund 52.000 Pfund erfolgreich via Kickstarter finanziert und erschien 2019 unter dem Namen Thea 2 - The Shattering auf dem PC.

Für kurze Zeit bekommt ihr diese Version nun kostenlos und DRM-frei bei GOG.com. Als Gegenleistung möchte die polnische Vertriebsplattform allerdings eure Zustimmung, euch mittels Newsletter kontaktieren zu dürfen.

GOG.com beschreibt Thea 2 - The Shattering als Genre-Hybriden mit Elementen aus rundenbasierter Strategie, 4X-Strategie, Survival, RPG und einem Kartenspiel. Ihr steuert eine an die slawische Mytholgie angelehnte Gottheit und seid für die Geschicke eurer gläubigen Anhänger verantwortlich. Ein Koop-Multiplayer-Modus ist ebenfalls vorhanden.