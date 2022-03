Visual Novel in der Welt des Schwarzen Auges angekündigt

PC iOS Android

Nach der Veröffentlichung des mäßig aufgenommenen Das Schwarze Auge - Book of Heroes im Jahr 2020 ist nun ein weiteres PC-Spiel in der Welt des Pen&Paper-Rollenspiels Das Schwarze Auge angekündigt worden. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein Rollenspiel wie bei früheren Spieleumsetzungen in diesem Setting, sondern um eine Visual Novel. Wolves on the Westwind wird vom österreichischen Studio Owned by Gravity um Jan Wagner (Fantasy General 2) in Zusammenarbeit mit dem Rollenspielverlag Ulisses Spiele verwirklicht und soll bereits im Mai 2022 für knapp 18 Euro für Steam und iOS erscheinen.

Im Spiel kehren wir in die Region Thorwal zurück, in der schon das erste PC-Spiel in diesem Setting angesiedelt war: Das Schwarze Auge - Die Schicksalsklinge. In der Ankündigung

heißt es:

Besuche die Ländereien von Thorwal im kalten Norden Aventuriens und bestehe zahlreiche Abenteuer an Bord eines der gefürchtetsten Schiffe des Nordens und seiner ungewöhnlichen Mannschaft. Du wirst dir den Respekt der Besatzung verdienen und Allianzen an Bord schmieden müssen, um nicht nur deine Gegner, sondern auch deine eigenen schlimmsten Ängste zu überwinden.

Versprochen werden rund 15 Stunden Spielzeit, zwei verschiedene Hauptcharaktere, über 30 Charaktere und Szenarien, eine wiederspielbare Handlung mit alternativen Enden und "RPG-light" Gameplay mit Zaubern, Manövern, Lebens- und Astralpunkten.

Ob ihr dabei tatsächlich euren eigenen Weg durch eine variantenreiche Visual Novel mit herausragender Grafik, intutitiv und leicht zu erlernender Mechanik und einer Vielzahl faszinierender Charaktere werdet wählen können, wird sich ab Mai zeigen. Bis dahin erlaubt der englisch- und deutschsprachige Trailer, den wir unterhalb dieser News für euch eingebettet haben, einen ersten Blick auf das Spiel. Die neu eingeführte Reihenbezeichnung Forgotten Fables lässt zudem Raum für Fortsetzungen.

Einen Überblick über bisherige digitale DSA-Abenteuer könnt ihr dem User-Artikel Digitales Aventurien von CaptainKidd entnehmen.