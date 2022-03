PS Plus im April mit Slay the Spire, Hood und mehr

PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PS4 ab 449,00 € bei Amazon.de kaufen.

Die neuen Gratis-Spiele für Abonnenten von Playstation Plus im April 2022 wurden schon vorzeitig geleaked, nun kündigte aber der Playstation Blog offiziell die Titel an. So könnt ihr euch ab dem 5. April 2022 den Roguelike und Deckbuilder mischenden Indie-Hit Slay the Spire (im Check), den PvPvE-Multiplayer-Titel Hood - Outlaws & Legends sowie das Hüpfspiel-Remaster Spongebob Schwammkopf - Schlacht um Bikini Bottom Rehydrated (im Test, Note 8.0) sichern.

Noch bis zum 4. April 2022 könnt ihr die kostenlosen Titel im März eurer Bibliothek hinzufügen und diese spielen, solange euer PS-Plus-Abonnent weiterläuft: Ark - Surival Evolved, Sonic Racing, die standalone Multiplayer-Erweiterung Legends für Ghost of Tsushima (nicht verfübar für Besitzer der digitalen Version des Director's Cut) und Ghostrunner (nur PS5-Version).

Des weiteren wird Persona 5 (im Test, Note 9.0) am 11. Mai die PS Plus Collection – die Sammlung bietet Abonnenten von PS Plus auf der PS5-Konsole eine Reihe von PS4-Hits zum kostenlosen Download an.

Diese Woche kündigte Sony die Umsetzung dessen an, was in Gerüchten als Project Spartacus umging: Ab Juni 2022 werden Playstation Plus und Playstation Plus zu einem neuen dreistufen Abo-Dienst fusionieren. Die Umstellung wird stufenweise in den Weltregionen stattfinden, angefangen mit dem japanischen Markt.