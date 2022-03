PM: Das sind eure PlayStation Plus-Spiele für April (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Mit dem PlayStation Plus-Angebot für April könnt ihr euch auf mittelalterliche Raubzüge begeben, in der Unterwasserwelt niederträchtige Pläne durchkreuzen und eure Trümpfe ausspielen. Hood: Outlaws & Legends, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated und Slay The Spire sind ab Dienstag, den 5. April1, auf PlayStation Plus verfügbar.

Schauen wir uns die einzelnen Spiele genauer an.

In diesem intensiven Online-Multiplayer2-Titel treten rivalisierende Banden in riskanten Raubzügen gegeneinander an, um die Reichen dort zu treffen, wo es weh tut. Einer der verschiedenen Spielmodi ist State Heist: ein vollständiger PvE-Koop-Modus, in dem Teams Spawnpunkte steuern können, um so viel Gold wie möglich zu erbeuten. Im PvPvE-Modus Gold Rush stehen sich zwei Teams aus vier Spielern gegenüber. Um den perfekten Raubzug für sich zu beanspruchen, müssen die Teams Schätze stehlen und in Sicherheit bringen, während sie nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen die KI-gesteuerten Wächter kämpfen.Ausgestattet mit einzigartigen Fähigkeiten und übernatürlichen Kräften, bewegt sich jeder Charakter im Verborgenen, um unentdeckte Schätze zu stehlen. Es liegt an euch, eine Räuberbande zusammenzustellen, gewaltige Festungen einzunehmen und eure Rivalen auszuschalten.

Der Jump ‘n Run-Klassiker kehrt zurück – originalgetreu und in schwammtastischer Herrlichkeit neu aufgelegt! Schlüpft in die Rollen von SpongeBob, Patrick und Sandy

und durchkreuzt mit ihren einzigartigen Fähigkeiten Planktons bösen Plan, Bikini Bottom mit seiner Armee wildgewordener Roboter an sich zu reißen. Trefft unzählige Charaktere aus der beliebten Serie und profitiert vom Horden-Modus für bis zu zwei Spieler, online** und offline.

Begebt euch auf eine Reise durch den sich ständig verändernden Turm und erlebt ein Fantasy-Deckbuilder-Abenteuer, das Kartenspiel und Roguelike vereint. Erstellt aus Hunderten von Karten ein einzigartiges Deck, um Feinde wirksam zu besiegen und die Spitze des Turms zu erklimmen. Entdeckt mächtige Relikte, um euer Deck zu stärken und an verschiedenen Feinden und Bossen vorbeizuziehen.

Bis Montag, den 4. April, könnt ihr Ark: Survival Evolved, Team Sonic Racing, Ghostrunner (nur PS5-Version4) und Ghost of Tsushima: Legends3 noch zu eurer Spielebibliothek hinzufügen.

Persona 5 verlässt am 11. Mai die PS Plus Collection. Fügt das Spiel vor Ablauf dieser Frist eurer Spielebibliothek hinzu, damit ihr weiterhin Zugriff darauf habt, solange ihr ein aktives PlayStation Plus-Abonnement5 besitzt.

1 Nehmt die PlayStation Plus-Titel für April in eure Spielebibliothek auf, bevor sie am Montag, dem 2. Mai den Service verlassen, damit ihr weiterhin Zugriff auf sie habt, solange ihr ein aktives PlayStation Plus-Abonnement besitzt.

2 Online-Multiplayer erfordert eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft. Für PS Plus wird eine wiederkehrende Abonnementgebühr berechnet, die bis zur Kündigung automatisch abgebucht wird. Es gelten Altersbeschränkungen. Vollständige Nutzungsbedingungen: play.st/PSPlusTerms.

3 Ghost of Tsushima: Legends ist nicht verfügbar für Benutzer, die bereits eine digitale Version von Ghost of Tsushima: Director’s Cut besitzen.

4 Nur für PS5-Konsole. Vorteil gilt nicht für Ghostrunner auf PS4.5 Persona 5 und die PS Plus Collection sind für PS5-Besitzer mit einem aktiven PlayStation Plus-Abonnement verfügbar.