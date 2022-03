Amazon Prime Gaming im April mit PvZ - Battle for Neighborville und mehr

PC Switch XOne PS4

Monat für Monat könnt ihr mit Hilfe eines Amazon-Prime-Abonnements eure digitale Spiele-Sammlung vergrößern. Der April bietet euch diesmal unter anderem den dritten Teil der Garden Warfare-Reihe mit dem Namen Plants vs. Zombies - Battle for Neighborville (im Test, Note: 8.5) und die "Game of the Year Edition Deluxe" des Open-World-Rollenspiel-Klassikers The Elder Scrolls 4 - Oblivion.

Um die Spiele herunterladen zu können, müsst ihr entweder die Amazon-eigene Windows-App nutzen, den erhaltenen Code bei einem Online-Store wie Origin registrieren oder euer Amazon-Konto mit dem entsprechenden Online-Store wie zum Beispiel dem Epic Games Store verbinden.

Die weiteren Titel im März im Überblick:

Monkey Island 2 Special Edition - LeChuck's Revenge (Point-and-Click-Adventure; im Test, Note 9.5)

(Point-and-Click-Adventure; im Test, Note 9.5) Nanotale - Typing Chronicles (3D-Actionadventure; zum Steckbrief)

(3D-Actionadventure; zum Steckbrief) Guild of Ascension (Taktik-RPG; zum Steckbrief)

(Taktik-RPG; zum Steckbrief) Turnip Boy Commits Tax Evasion (2D-Actionadventure; zum Steckbrief)

(2D-Actionadventure; zum Steckbrief) Galaxy of Pen and Paper (Gruppen-RPG; zum Steckbrief)

(Gruppen-RPG; zum Steckbrief) Haus der 1000 Türen - Familiengeheimnisse (Puzzle/Logik; zum Steckbrief)

Für kurze Zeit könnt ihr euch noch die Spiele aus dem März sichern, wie zum Beispiel Surviving Mars (zur News).

Der obligatorische Hinweis darf auch nicht fehlen: Als Prime-Abonnent habt ihr jeden Monat ein Twitch-Abo kostenlos zur Verfügung, mit dem ihr auch den Twitch-Kanal von GamersGlobal unterstützen könnt. Wie das genau funktioniert, könnt ihr zum Beispiel hier noch einmal nachlesen. Das Abo müsst ihr monatlich erneuern, wenn ihr GamersGlobal dauerhaft bei Twitch unterstützen möchtet.