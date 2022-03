PM: Die Frühlingsangebote starten im PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Frühlingsangebote starten am Mittwoch, den 30. März, im PlayStation Store. Für begrenzte Zeit* könnt ihr Rabatte auf eine Vielzahl an Spielen und Add-ons genießen. Da diese Angebote so viele Titel umfassen, zeigen wir euch hier einige der reduzierten Spiele.

Besucht dann die eigens für die Frühlingsangebote eingerichtete Seite im PlayStation Store, um alle Rabatte zu sehen.

Returnal Digital Deluxe Edition

Aktion gültig bis 14.4.2022

Ratchet & Clank: Rift Apart Digital Deluxe Edition

Aktion gültig bis 14.4.2022

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition

Aktion gültig bis 14.4.2022

Demon’s Souls Digital Deluxe Edition

Aktion gültig bis 14.4.2022

Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT

Aktion gültig bis 14.4.2022

Sekiro™: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition

Aktion gültig bis 14.4.2022

NBA 2K22 NBA 75th Anniversary Edition für PS5™

Aktion gültig bis 14.4.2022

Destiny 2: Die Hexenkönigin Deluxe Edition

Aktion gültig bis 14.4.2022

Resident Evil Village PS4 & PS5

Aktion gültig bis 14.4.2022

RESIDENT EVIL 3

Aktion gültig bis 14.4.2022

DEATHLOOP Deluxe Edition

Aktion gültig bis 14.4.2022

Lost Judgment Digital Deluxe Edition PS4 & PS5

Aktion gültig bis 14.4.2022

*Die Aktion „Frühlingsangebote“ beginnt am Mittwoch, den 30. März, um 0:01 Uhr (Ortszeit) und läuft bis Mittwoch, den 28. April, um 00:59 Uhr (Ortszeit). Bestimmte Spiele werden am Mittwoch, den 14. April, um 00:59 Uhr (Ortszeit) aus den Angeboten entfernt. Auf den jeweiligen Produktseiten im PlayStation Store erfahrt ihr, auf welche Spiele das zutrifft. Am Mittwoch, den 13. April, um 00:01 Uhr (Ortszeit) werden weitere Titel in die Angebote aufgenommen.