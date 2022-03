Activision Blizzard zahlt 18 Millionen USD wegen Belästigungen

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ein erstes Verfahren gegen Activision Blizzard wegen sexueller Belästigung und Diskriminierung ist mit einem Vergleich zu einem Ende gekommen. Das Unternehmen und die Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) haben sich auf eine Entschädigungssumme von 18 Millionen US-Dollar geeinigt.

Die erste Klage gegen Activision Blizzard ging im Juli 2021 von der Kalifornischen Behörde Department of Fair Employment and Housing (DFEH) aus. Dem folgte wenige Monate später die Klage der Bundesbehörde EEOC, die wie die DFEH anonyme Tipps erhalten und gegen den Publisher ermittelt hatte. Beide Behörden sind sich uneins darin, wie viel Geld den Opfern unter den Mitarbeitern von Activision Blizzard zusteht. Die DFEH hat angekündigt, an der eigenen Klage gegen Activision Blizzard festzuhalten und wehrte sich erst kürzlich gegen die Anfrage des Publishers beim Gericht, die Klage abzuweisen. Das entsprechende Verfahren soll im Februar 2023 beginnen. Die DFEH fürchtet, dass das Ergebnis des ersten Verfahrens sich negativ auf die eigene Auseinandersetzung mit Activision Blizzard vor Gericht auswirken könnte und hatte angestrebt, das Ende des EEOC-Gerichtsverfahrens weiter zu verzögern.

(Ehemalige) Mitarbeiter, die ab dem 1. September 2016 bei Activision Blizzard tätig waren und Opfer von sexueller Belästigung, Schwangerschaftsdiskriminierung oder Vergeltungsaktionen wurden, können auf Antrag Gelder aus dem Entschädigungsfond der EEOC-Klage einfordern. Sie können aber wegen ähnlicher Vergehen dann nicht eventuelle Entschädigungsgelder aus der DFEH-Klage erhalten. Letztere klagt aber noch wegen weiterer Missstände bei Activision Blizzard.

Aus Sicht der EEOC sind 18 Millionen US-Dollar ein Erfolg, es handelt sich um die zweithöchste Summe, die von der Behörde je ausgehandelt wurde. In einem Brief an die EEOC nannte die Gewerkschaft Communications Workers of America die damals noch hypothetische Summe jedoch "äußerst unangemessen", da so höchstens 60 Mitarbeiter die maximal mögliche Entschädigung erhalten könnten, aber es viel mehr Betroffene gebe.

Bei einem anderen Verfahren gegen Riot Games wegen Geschlechterdiskriminierung hatte eine Klage zweier Angestellter zunächst eine Entschädigung von 10 Millionen US-Dollar erstritten. Damals intervenierte die DFEH, sodass Riot am Ende einem Vergleich über 100 Millionen US-Dollar zustimmte.