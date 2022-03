PM: Anno 1800® Season 4 Pass enthüllt (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 29. März 2022 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass der Season 4 Pass für Anno 1800® ab sofort vorbestellt werden kann. Der Season 4 Pass beinhaltet 3 DLCs: „Keim der Hoffnung“, „Reich der Lüfte“ und „Aufstieg der Neuen Welt“. Der Season 4 Pass lädt Spieler:innen dazu ein, alternative Mittel der landwirtschaftlichen Produktion zu entdecken, Pionierarbeit in der Luftfahrt zu leisten und eine neue Einwohnerstufe in der Neuen Welt anzuführen. Darüber hinaus bringt jeder DLC ein neues Szenario mit sich, welche neue Missionen und Spielmechaniken beinhalten. Außerdem wird der Season Pass drei exklusive Ornamente bieten, die ab dem 12. April 2022 erhältlich sind.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden.

„Keim der Hoffnung“ ist der erste DLC in Season 4, welcher am 12. April 2022 erscheint. Anno-Fans werden in der Lage sein, mächtige Haciendas in der Neuen Welt zu bauen und ihr eigenes Landgut zu besitzen, um landwirtschaftliche Güter zu produzieren. Im Mittelpunkt des DLC-Erlebnisses stehen die Maximierung der Produktivität, die Etablierung der Inselpolitik und die Stärkung der Unabhängigkeit der Bewohner durch den Anbau von Waren, welche zuvor importiert werden mussten. Mit dem Szenario „Der silberne Käfig“ werden Spieler:innen vor die Herausforderung gestellt, eine komplexe Silberproduktionskette von Grund auf aufzubauen und dabei mit den wechselnden Witterungen umzugehen.

Der Season 4 Pass wird Spieler:innen mit „Reich der Lüfte“, welcher für Sommer 2022 geplant ist, auch neue Möglichkeiten zur Nutzung von Luftschiffen eröffnen. Ob Transport von Post, Waren und Arbeitern oder sogar Luftkämpfe – der Himmel wird die Möglichkeiten der Spielenden erweitern. Ende 2022 werden schließlich mit „Aufstieg der Neuen Welt“ der Neuen Welt eine brandneue Einwohnerstufe und weitere Inseln hinzugefügt.

Diese beiden Editionen sind ab sofort erhältlich und ersetzen die alten Editionen. Zusätzlich zu den drei DLCs wird Anno 1800 zu jeder DLC-Veröffentlichung auch kostenlose Updates erhalten, die sich auf die weitere Verbesserung des Spiels konzentrieren.

Mit der Veröffentlichung von „Keim der Hoffnung“ haben Spieler:innen außerdem die Möglichkeit, Anno 1800 (das komplette Basisspiel) vom 12. bis zum 19. April im Rahmen einer Free Week kostenlos zu testen.

Anno ist im Ubisoft Store und im Epic Games Store für Windows PC erhältlich.

Anno 1800 wurde von Ubisoft Mainz entwickelt und ermöglicht es Spieler:innen, sich als Herrscher weiterzuentwickeln und neue Fähigkeiten zu erlangen. Sie können ihre Städte, ob groß oder klein, errichten, effiziente Logistiknetzwerke planen, neue Kontinente besiedeln, globale Expeditionen aussenden und ihre Gegner mit Diplomatie, Handel, Kriegsführung und Tourismus dominieren.

Bis Ende 2021 erreichte das Spiel mehr als 2 Millionen Spieler:innen. Seit Entstehung ist Anno 1800 bestrebt, die Anno-Community in seinen Denkprozess einzubeziehen. Viele Ideen, die von den Fans geäußert werden, wie zusätzliche Inhalte der Neuen Welt im Fall von Season 4, finden ihren Weg ins Spiel. Diese Zusammenarbeit zwischen Spieler:innen und dem Studio ist für das Entwicklungsteam unerlässlich, um ein angenehmes Spielerlebnis zu schaffen, das auf jeden Fan zugeschnitten ist.

Die Entwicklung der Anno 1800 - Season 4 wird im Rahmen der Computerspieleförderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unterstützt.

Über Ubisoft Mainz

Die Teams von Ubisoft Mainz arbeiten an Ubisofts größten Blockbustern. Angesiedelt in einer historischen Stadt im Herzen von Deutschland entwickelt das Studio Spiele wie das gefeierte und Genre-Grenzen auslotende Anno 1800 und bereichert AAA Ko-Entwicklungsprojekte wie Tom Clancy’s Rainbow Six Siege und das kommende Beyond Good And Evil 2 durch Jahrzehnte an Erfahrung. Mehr Informationen unter mainz.ubisoft.com.