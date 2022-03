Terraformers: Kolonisierung des Mars startet im April 2022

PC Switch Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wie der Entwickler Asteroid Lab vor kurzem mitteilte, startet sein Aufbau- und Kolonisierungstitel Terraformers auf PC, Linux und MacOS ab dem 21. April 2022 zum Preis von 19,99 Euro in den Early-Access auf Steam und GOG.com. Rundenweise befehligt ihr auf dem Mars ein Team von Spezialisten und Wissenschaftlern, um in der lebensfeindlichen Umgebung beständige Kolonien aufzubauen und den Planeten via dem hierfür notwendigen Terraforming zukünftig für die nächsten menschlichen Generationen auf Dauer bewohnbar zu machen.

Die Gameplay-Mechaniken und strategischen Langzeit-Entscheidungen umfassen dabei die Erkundung und Erforschung des neuen Lebensraums, die Verwaltung der begrenzten Ressourcen, den Ausbau eurer Mars-Siedlungen sowie die Erforschung und Produktion neuester Technologie zur Bewältigung des Mammut-Projekts.

Das im Rahmen der Early Access-Bekanntgabe vom Publisher veröffentlichte neue Trailer-Material könnt ihr euch direkt unter diesen Newszeilen zu Gemüte führen. In dem circa einminütigen Video erhaltet ihr einen kurzen Einblick in die Optik, den Spielablauf und die Bedienelemente des rundenbasierten Titels. Wer bereits vorab einen Blick in Terraformers werfen möchte, kann sich auf Steam oder GOG.com mit Terraformers - First Steps on Mars den kostenlosen Prolog herunterladen und sich im inkludierten Szenario bereits mit manchen Spielfeatures des Indie-Titels befassen.

Für die Dauer der Early-Access-Phase ist nach den Angaben der Entwickler ein Zeitfenster von circa rund sechs Monaten vorgesehen, so dass nach deren Abschluss die finale Version von Terraformers noch im 4. Quartal 2022 durch Goblinz Publishing erscheinen könnte. Eine spätere Veröffentlichung für Nintendos Switch-Konsole ist ebenfalls geplant.