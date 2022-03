Breath of the Wild 2 auf Frühling 2023 verschoben

Switch

Groß war die Freude, als Nintendo bei der E3 2021 verkündete, dass das Sequel zu The Legend of Zelda - Breath of the Wild 2022 erscheinen sollte. Scheinbar haben sich die Entwickler aber übernommen. In einem Video verkündet Eiji Aonuma, Producer der Zelda-Reihe, dass diese Freude unbegründet war. Okay, genau genommen gibt er bekannt, dass die Produktion etwas mehr Zeit als ursprünglich geplant in Anspruch nimmt und das Spiel deshalb verschoben werden müsste.

Als neuen Termin gibt Aonuma den Frühling 2023 an. Er entschuldigt sich bei den Fans und hofft auf Verständnis. Außerdem führt er noch einmal aus, dass euch Breath of the Wild 2 nun auch über die Wolken schicken wird. Aber weil dieses Vorhaben so ambitioniert ist, brauche das Team mehr Zeit.