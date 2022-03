Microsoft trennt sich wegen Vorwürfen von Ori-Macher Moon Studios

PC XOne Xbox X

Aufgrund schwerer Vorwürfe bezüglich des Arbeitsklimas bei den Wiener Moon Studios hat Microsoft die zehnjährige Zusammenarbeit mit den Ori-Machern beendet. Laut einem Beitrag auf venturebeat.com liegen Aussagen von ehemaligen und auch aktuellen Mitarbeitern vor, die die Arbeitsatmosphäre als "bedrückend" und "ausbeuterisch" beschreiben sowie der Chefetage um die Gründer Thomas Mahler und Gennadiy Korol einen toxischen Führungsstil vorwerfen, der von Unterdrückung, Sexismus, Rassismus und Mobbing geprägt sei. Auch hätte man die anfangs positiv aufgenommene dezentrale Firmenstruktur missbraucht und die Mitarbeiter systematisch überwacht und mental eingeschüchtert.

Es liegt ein offizielles Statement der Studioführung vor, die die Vorwürfe als nicht repräsentativ für die über 80 Mitarbeiter bezeichnet, von falschem Ironieverständnis spricht und der steten Absicht, die Mitarbeiter glücklich und finanziell erfolgreich machen zu wollen. Das hat jedoch nicht verhindern können, das Microsoft den lukrativen Kooperationsvertrag hat auslaufen lassen, zumal dem Redmonder Konzern die Zustände wohl bereits länger bekannt waren. Laut dem Bericht war die Zusammenarbeit mit den Moon Studios über die Jahre schon schwierig, Absprachen und Milestones wurden nicht immer eingehalten und zum Schluß hin eskalierten auch diverse Gespräche zwischen dem Studio und dem Xbox-Team von Microsoft.

Nach Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps unter den Fittichen der Microsoft Studios haben sich die Moon Studios umorientieren und einen finanziell ungünstigeren Deal mit Take-Two-Publisher Private Division für ihr drittes noch unveröffentlichtes Projekt eingehen müssen. Laut Insidern könnten die Erkenntnisse über die Arbeitsatmosphäre bei den Wienern auch ein ausschlaggebender Grund dafür gewesen sein, dass Microsoft auf seinen Einkaufstouren der letzten Jahre, sich bewusst gegen eine komplette Übernahme der Moon Studios entschieden hatte.