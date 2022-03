Minecraft: Preview-Build unterstützt Raytracing auf Xbox Series X|S

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 WiiU 3DS PSVita iOS Linux MacOS Android Browser andere

Über das Xbox-Insider-Programm können Nutzer nicht nur Feedback zu neuen Xbox-Systemupdates, sondern auch zu Features und Spielversionen geben. In einer neuen Version des Preview-Builds von Minecraft für Xbox Series X|S im Insider-Hub wurde nun die Option entdeckt, Raytracing zu aktivieren.

Standardmäßig ist die Funktion ausgegraut, doch wie The Verge berichtet, lasse sich die Funktion mit einem Workaround aktivieren. Dafür muss mit der Windows-10-Version von Minecraft (die seit 2020 Raytracing unterstützt) ein Server gehostet werden, auf dem die für Raytracing notwendigen Resource Packs aktiviert sind. Wenn nun ein Xbox-Spieler dem Server beitrete, lasse sich die Grafik-Einstellung in den Optionen an- und abschalten.

Damit scheint ein baldiges Update für Minecraft auf Xbox Series X|S, das Raytracing regulär einführt, nicht mehr in weiter Ferne zu liegen.