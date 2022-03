PM: Next This Week on Xbox: Neue Spiele vom 28. März bis zum 1. April (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen bei Next This Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Crusader Kings III

Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du wirst das Oberhaupt einer mittelalterlichen Adelsfamilie und steigerst im Lauf der Generationen ihre Macht und ihren Ruf. Stirbt das Oberhaupt, wird es beerbt mit einer Person, die womöglich ganz andere Interessen vertritt – dann gilt es, langfristig Deine Pläne anzupassen. Zukünftig ist er Titel neben dem PC Game Pass auch auf Xbox Series X|S verfügbar.

Ikai

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Ikai ist ein von japanischer Folklore inspirierter, psychologischer Horror, den Du aus der Ego-Perspektive erlebst. Als junges Mädchen stellst Du Dich den dämonengleichen Yokai nur mit Deinem Verstand und der Macht, Schutzsiegel gegen Monster zu erstellen. Auf Deinem Abenteuer erkundest Du eine einzigartige Geschichte, die sich um alte Legenden und einen längst vergessenen Aberglauben dreht.

Vengeful Heart

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In einer Welt, in der jeder Tropfen Wasser wertvoll ist, hast Du als Wasserbau-Ingenieurin eine große Verantwortung auf Deinen Schultern liegen. Doch ein skrupelloser Megakonzern sabotiert Deine Karriere und Du landest obdachlos auf den Straßen einer riesigen Metropole. Um Deine Rache zu bekommen, schließt Du Dich mit einer bunten Gruppe von Außenseiter*innen zusammen und beginnst Deine Rebellion gegen das Wassermonopol.

Agent Intercept

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Als Agent*in nimmst Du es in diesem explosiven Arcade-Spiel mit der mysteriösen Verbrecherorganisation KLAUE auf. Dein mächtigstes Werkzeug in diesem Kampf ist Dein vielseitiges Fahrzeug Sceptre: Mit den richtigen Handkniffen motzt Du es zu einem Flugzeug oder noch einem noch mächtigeren Fortbewegungsmittel auf. Du weichst feindlichen Geschossen, Minen und Lasern aus, absolvierst waghalsige Stunts und setze das Hightech-Arsenal des Sceptres ein, um Deine Feinde zu besiegen.

Weird West

Xbox Game Pass – Weird West ist eine düstere Fantasy-Interpretation des Wilden Westens. Hier teilen sich Gesetzeshüter*innen und Revolverheld*innen das Land mit fantastischen Kreaturen. Alle spielen sie nach eigenen Regeln und haben ihre einmaligen, teils seltsamen Motive. Du erkundest bereits ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass ihre individuellen Geschichten und beeinflusst ihr Schicksal. Wie Du dies tust, liegt ganz bei Dir – als Teil einer bunten Abenteuertruppe oder als einsamer Wolf.

Whisper Trip

Whisper Trip ist ein rasanter kooperativer Sidescroller, der Dich mit seiner pulsierenden Cyberpunk-Atmosphäre in seinen Bann zieht. Als tödlich ausgebildete Agent*in ist es Deine Mission, das organisierte Verbrechen zu bekämpfen. Doch auch Deine Gegner*innen beherrschen anspruchsvolle Techniken – schließe Dich also mit Deiner Verstärkung zusammen und entwickle die richtige Strategie!

Glam's Incredible Run: Escape from Dukha

Kontrolliere Glam und hilf ihr dabei, ihre Mutter aus dem Reich Caterina zu retten. Die böse Hexe hat sie gefangen genommen, damit Ihr nicht Eure Kräfte vereint. In diesem actionreichen Plattformer springst, kletterst und schwingst Du, um den Ausgang zu erreichen. Doch Vorsicht: Sei auf der Hut vor gefährlichen Fallen, räuberischen Goblins und hinabstürzenden Gegenständen.

Princess Farmer

Prinzessin Farmer war eine gewöhnliche Bäuerin, bis sie eines Tages unter dem mysteriösen Gaia-Baum aufwachte. Nun ist es ihr möglich mittels Magie ihre Umgebung zu beeinflussen und ihren Hof zu bewirtschaften. In diesem märchenhaften Abenteuer mit intuitiver Puzzle-Mechanik begibst Du Dich auf eine fantastische Reise. Auf Deinem Weg triffst Du auf viele liebenswerte Charaktere: Sprich mit ihnen, entwickle Freundschaften und löst gemeinsam das große Mysterium des Waldes!

Real Heroes: Firefighter HD

Diese Feuerwehr-Simulation aus der Ego-Perspektive ist brandheiß! Gemeinsam mit Deinem Feuerwehr-Team rückst Du aus, um gefährliche Brände im Großraum Los Angeles zu löschen. Dabei halten die unterschiedlichen Schauplätze diverse Herausforderungen bereit. Evakuiere die Bewohner*innen eines Hochhauses, dämme den Brand in einem Technologie-Labor ein oder lösche die Feuer in einem Vergnügungspark. Hast Du Das Zeug dazu, ein*e Held*in der Flammen zu werden?

Flat Kingdom Paper’s Cut Edition

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Das Flat Kingdom ist ein friedliches 2D-Land, dessen zweidimensionale Bewohner*innen völlig zufrieden sind. Doch als die natürliche Ordnung außer Kontrolle gerät, ist Deine Zeit gekommen. Du schlüpfst in die Rolle des mutigen kleinen Helden Hex und begibst dich auf eine Mission voller Rätsel, Abenteuer und monströser Bosse. Nutze Deine Formwandler-Fähigkeiten, um Dich in einen Kreis, ein Dreieck sowie ein Quadrat zu verwandeln. Es liegt an dir, die gefalteten Flächen Deiner Heimat zu retten!

MLB The Show 22 MVP Edition

Optimiert für Xbox Series X|S – MLB The Show 22 MVP Edition eröffnet die Saison mit der schnellsten Baseball-Simulation aller Zeiten. Die zahllosen Modi bieten sowohl für Rookies als auch echte Profis jede Menge Spielspaß und Herausforderungen. Bestelle die MVP Edition bereits jetzt vor, so dass Du direkt ab dem 1. April mit Early Access in Deine persönliche Baseball-Karriere einsteigst. MLB The Show 22 Standard Edition erscheint regulär am 5. April und ist dann auch im Xbox Game Pass verfügbar.

Super Cyborg

Super Cyborg ist ein klassisches Actionspiel voller Hardcore-Herausforderungen. Du schlüpfst in die Rolle eines Elite-Cyborgs, um eine Reihe von Anomalien auf einer mysteriösen Insel zu untersuchen. Ahnungslose Forscher*innen haben eine Gefahr erweckt, die nun die gesamte menschliche Existenz bedroht.