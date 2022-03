Sons of the Forest: Release verschiebt sich deutlich

PC

2019 hatte Entwickler Endnight Games erstmals angekündigt, dass eine Fortsetzung zum erfolgreichen Horror-Survival-Spiel The Forest in Arbeit ist. Letzteres erschien nach vier Jahren im Early Access 2018 als Vollversion für PC und PS4. Ursprünglich sollte Sons of the Forest noch 2021 erscheinen, verschob sich der Release zunächst auf den 20. Mai 2022.

Nun meldeten sich das Studio auf Twitter und gab bekannt, war dieses Datum überambitioniert. Sons of the Forest soll nun fast ein halbes Jahr später erscheinen, im Oktober 2022. Die zusätzliche Zeit solle genutzt werden, um der Vision des Teams für die Fortsetzung treu zu bleiben. Besagte Vision sei dabei nichts Geringeres als "der nächste Schritt für Survival-Spiele".

Im Tweet eingebettet ist ein kurzes Video mit einer Reihe von Animationen, zum Beispiel wie beim Bauen ein Baumstamm vom Hauptcharakter in der Ego-Perspektive an die richtige Stelle gewuchtet wird.