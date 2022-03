PM: Dreams: Hier sind die Gewinner der dritten jährlichen Impy Awards (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Habt ihr euch gestern Abend den Live-Stream der dritten jährlichen Impy Awards angesehen? Wenn ja: danke, dass ihr eingeschaltet habt! Und entschuldigt bitte, dass wir noch mal den Connie-Hut ausgepackt haben. Ihr wisst, was wir meinen.

wenn ihr nicht dabei sein konntet – wir haben ein Video der Show auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht, das ihr euch in aller Ruhe ansehen könnt. Neben unserer Feier der besten Kreationen und Momente in Dreams aus den vergangenen 12 Monaten haben uns auch viele prominente Gäste besucht, um Hallo zu sagen!

Es war wie immer ein Vergnügen und eine Ehre, den diesjährigen Siegern die Trophäen zu überreichen. Wir möchten uns noch einmal ganz herzlich bei unseren wunderbaren, fachkundigen Gastjuroren bedanken, die aus verschiedenen Kreativbranchen stammen und uns bei der unglaublich schwierigen Aufgabe geholfen haben, in jeder Kategorie einen würdigen Gewinner auszuwählen. Vielen Dank auch an alle, die ihre Stimme in unseren vier von der CoMmunity gewählten Kategorien abgegeben haben! Das beweist eindeutig einen ausgezeichneten Geschmack – wie unten zu sehen ist.

Ja, es ist endlich an der Zeit, die vollständige Liste der Gewinner zu veröffentlichen. Also, noch mal … Aber dieses Mal im Blog-Format!

The Idyllium

von: ZIIQ, Helekosi und Bevis2

Tales from Dark Town: Red Zone

von: DirtyFlusher und dinox11

The War to End All Wars

von: DerAnder_96

Joy

von: GoGoSaint

Starlight

von: Prince_Tahra

RAKeogh

Solar Blast

von: Paulo-Lameiras

Claustrofactory

von: Aecert, PieceOfCraft und duckenomics

Impressionable

von: Entropy-Tamed

TRIX9

Commonote

von: FeyzPS

Fragments (#AutisticaPlayJam)

von: OptimusCries, NikoJaXs und thyon

Nine Equals

von: danikaka, cutaia_net und Pixel_Gorilla

KeldBjones

Red and the Cursed Isles

von: RedSeikatsu

TAPgiles

„Made in Dreams“-Podcast

the RESTLESS DARK Demo

von: s-001

The Web

von: cat135

DreamsFest 2021

von: DreamsFest Team

fluximux

ghostfruit64

The Idyllium

von: ZIIQ, Helekosi und Bevis2

Es war ein unglaubliches Jahr in Dreams. Wenn ihr euch eine dieser preisgekrönten Kreationen selbst ansehen möchtet, könnt ihr einfach Dreams starten, und die Traumsurfen-Startseite wird euch auf einer Welle von Kurationsmagie in die Höhe heben und sanft vor den entsprechenden Wiedergabelisten absetzen … (Wir zeigen euch im Grunde, wohin ihr euren Wichtel richten müsst.)

Oh, und unser spielbarer Impys-Hub kann auch noch im Spiel erkundet werden – es handelt sich dabei um eine stilvolle unterirdische Galerie, in der von Mm gefertigte Kunstwerke ausgestellt werden, die von einigen unserer Lieblingsmomente der von der CoMmunity geleiteten Zusammenarbeit und Kreativität in der Geschichte von Dreams inspiriert sind. (Wir können kaum glauben, dass es schon über zwei Jahre her ist, dass Dreams veröffentlicht wurde!) Sie steckt voller lustiger interaktiver Spielereien, unerwarteter Geheimnisse und frecher CoMmunity-Eastereggs für alle, die sich auskennen.

Und wenn ihr noch MEHR Impys-Infos, Einblicke, Entwicklertipps und Ehrungen der CoMmunity wollt, könnt ihr immer noch auf indreams.me unser kostenloses Magazin herunterladen – der offizielle Wichtelkurier-Begleiter der dritten jährlichen Impy Awards!

Wir danken euch, dass ihr uns dabei geholfen habt, ein weiteres fabelhaftes Jahr der Kreativität, der Zusammenarbeit und des Gemeinschaftssinns in Dreams zu feiern. Wenn ihr Feedback zu den diesjährigen Impy Awards habt, dann lasst es uns über die üblichen sozialen Kanäle wissen – wir machen das jedes Jahr für alle Spieler, daher sind Meinungen und Vorschläge immer willkommen! (Was meint ihr mit: „Zeigt uns nie wieder den Connie-Hut“?)