PM: Volldampf voraus! Eisenbahn-Management-Spiel Rail Route erhält rasanten, neuen Modus (Cosmocover)

Volldampf voraus! Eisenbahn-Management-Spiel Rail Route erhält rasanten, neuen Modus

– Neuer Wellen-Spielmodus “Rush Hour” ist jetzt verfügbar –

28. März 2022: Rail Route hat heute bekannt gegeben, dass der neue Modus “Rush Hour” ab heute verfügbar ist. Rush Hour erteilt dem entspannten Gameplay der momentanen Modi eine Abfuhr und bietet stattdessen eine aufregend-rasante Spielefahrung. Spielerinnen und Spieler müssen sich Wellen an Zügen stellen, jede herausfordernder als die vorherige.

Seht euch hier den Trailer für Rail Route – Rush Hour an:

Rush Hour startet auf einer Karte mit nur fünf Bahnsteigen und stellt Spielerinnen und Spieler vor die Herausforderung, die ideale Route mit einer begrenzten Anzahl an Gleisen aufzubauen – und das ist erst der Anfang des Chaos. Eine endliche Anzahl von automatischen Signalen, die programmiert werden können, sodass sie Züge automatisch an ihr Ziel leiten, sorgen für dringend benötige Atempausen.

Key Features von Rush Hour:

Rush Hour verfügt zudem über ein stark verdichtetes Tutorial, das eine Hands-On-Lernerfahrung bietet und dazu führt, dass Spielerinnen und Spieler innerhalb weniger Minuten mit dem Spiel beginnen können, ganz im Sinne des sie erwartenden Geschwindigkeitsrausches. Während des Spiels können sie dann einem gegnerischen Charakter begegnen, der sie behindert, herausfordert und ihnen manchmal unabsichtlich hilft. Dieser Charakter ist ein erster Ausblick auf den kommenden Story-Modus “The Story of Jozic”. Rail Route Fans können sich also mit diesem Update, aber auch in Zukunft, über jede Menge neuer Inhalte freuen

Rail Routes viertes großes Update verspricht eine rasante Fahrt, mit allen Vorzügen von Rail Route in einem kurzen Action-Erlebnis, das den Weg für kommende Updates ebnet, die noch während des Early Access kommen werden.

Holt euch Rail Route auf Steam, besucht die offizielle Webseite und werdet Teil der Rail Route Community auf Discord und Twitter.

Über Bitrich.info

Bitrich.info begann mit zwei Freunden (beide IT-Geeks mit einer Leidenschaft für Züge), die an ihrem Leidenschaftsprojekt arbeiteten. Nur zwei Jahre später ist es zu einem dynamischen Team aus Entwicklern, Designern und Musikern angewachsen, die alle daran arbeiten, das großartigste Fahrdienstleistungsspiel der Welt zu entwickeln. Rail Route – der erste Titel des Teams – wurde über 500 Mal auf Steam rezensiert und hat eine leidenschaftliche Discord-Community aus über 5000 Fans. Bitrich stellt weiterhin neue Updates für Rail Route bereit, während sich das Spiel dem finalen Release nähert.