Forever Skies: Gameplay-Video zum Endzeit-Science-Fiction-Titel

PC Xbox X PS5

Zum im Januar 2022 angekündigten Science-Fiction-Survival-Titel Forever Skies vom neuen polnischen Studio Far From Home gibt es frische Trailer-Impressionen, mit denen ihr euch erweiterte Eindrücke von dem Gameplay-Mechaniken verschaffen könnt. Das besagte Video mit Pre-Alpha-Ingame-Footage findet ihr wie gewohnt unter diesen Newszeilen zum Abruf bereitgestellt.

Im dystopischen Zukunfts-Setting des Debut-Titels von Branchen-Veteranen, die bereits an Titeln wie Dying Light mitgewirkt haben, erkundet ihr als verbliebener Wissenschaftler mit eurem futuristischen Luftschiff den Himmel der Erde nach einem ökologischen Desaster. Zu Fuß stöbert ihr via Ego-Perspektive in verlassenen Wolkenkratzer-Ruinen der menschlichen Zivilisation nach verwertbaren Rohstoffen, Utensilien und Hinweisen. Dadurch sichert ihr zum einen das eigene Überleben in der verseuchten Umgebung und könnt auch nach und nach das Schiff und eure Ausrüstung verbessern - vielleicht gelingt es auch am Ende sogar, den Planeten wieder bewohnbarer zu machen.

Erscheinen soll Forever Skies 2022 für PC zuerst im Early Access auf Steam, der Release der finalen Version (Xbox Series X und Playstation 5-Versionen sind ebenfalls in Entwicklung) ist für das kommende Jahr 2023 vorgesehen.