Lego Bricktales: Löst Physik-Puzzle mit euren Lego-Konstruktionen

PC

Die Bridge Contructor-Macher von ClockStone und Publisher Thunderful haben das Knobelspiel Lego Bricktales angekündigt. Darin erkundet ihr mit einem eigens erstellten Lego-Figur zusammen mit einem Roboter Lego-Dioramen und löst die Probleme der NPCs, die ihr dort trefft. Das arbeitet aus irgendeinem Grund auch dem Ziel der Story entgegen: Eurem Großvater neue Ideen für seinen maroden Vergnügungspark verschaffen.

Wie es der Zufall will, lassen sich alle Probleme in Bricktales dadurch lösen, dass ihr in einem Puzzle-Bildschirm etwas aus Lego-Steinen baut. So verbindet ihr beispielsweise Teile der Welt mit eigenen Brücken oder gestaltet einen standesgemäßen Thron für einen König. Eure Konstruktionen unterliegen aber den Regeln der Physik, wie der Entstehungsprozess eines Helikopters im Ankündigungs-Trailer demonstriert.

Lego Bricktales soll noch 2022 via Steam für PC erscheinen.