Songs of Conquest: Pixel-Rundenstrategie ab Mai im Early Access

PC MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wie Publisher Coffee Stain Studios und der verantwortliche Entwickler Lavapotion kürzlich bekanntgaben, startet Songs of Conquest für PC und MacOs ab dem 10. Mai in den Early-Access auf Steam und GOG.com.

Der erstmals auf der E3 2019 vorgestellte Rundenstrategie-Titel steht dabei sowohl optisch wie spielerisch ganz in der klassischen Tradition von Titeln wie etwa ein Heroes of Might and Magic 3. Ihr übernehmt als mächtiger Magier ("Wielder") das Kommando über eine von vier wählbaren Fraktionen samt Start-Truppen, errichtet oder erobert Städte, plündert Ressourcen auf der Weltkarte und vergrößert eure Armeen mit verschiedenen Rassen, Einheiten-Typen und mächtigen Helden. Diese lenkt ihr anschließend in rundentaktischen Gefechten gegen eure Feinde über die diversen Schlachtfelder, um euer Reich zu expandieren. Mit zunehmender Kampferfahrung und wertigerer Ausrüstung werden die Truppen unter eurem Banner in der Lage sein, eure Widersacher in den Story-Kampagnen zu bezwingen.

Wie das Beschriebene in bewegten Bildern aussieht, könnt ihr euch im direkt unter diesem Newstext eingebundenen und mehr als zweieinhalb minütigen Video anschauen, das parallel im Rahmen der EA-Ankündigung veröffentlicht wurde und die prächtige Retro-Pixel-Optik des Titels in Szene setzt.

Die ab dem 10.5.2022 beginnende Early-Access-Phase soll nach den Angaben von Lavapotion ungefähr ein Jahr andauern (also bis circa 2. Quartal 2023), wobei das bis dahin gesammelte Feedback der Spieler Einfluss auf die Entwicklung und Dauer nehmen wird.