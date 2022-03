Here we go again

Teaser Der Abspann läuft, was nun? Wandert der Titel in die digitale Sammlung, ins Regal oder in den Wiederverkaufskarton und ward nie wieder gesehen? Oder kehrt ihr gerne zu schon erlebten Spielen zurück?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Update mit dem Ergebnis:

Die Teilnehmer der Umfrage sind erneuten Durchgängen nicht abgeneigt, doch nur drei Prozent gaben an, häufig einen weiteren Durchlauf zu starten, während 6 Prozent das manchmal tun. Rund jedem fünften Teilnehmer fehlt angesichts der Flut an Spielen die Muße für weitere Durchgänge.

Für bestimmte Spiele nehmen sich nicht wenige der Abstimmenden aber gerne erneut Zeit. 13 Prozent gaben an, vor allem bei bestimmten Genres weitere Anläufe zu wagen, die aufgrund ihrer Spielmechanik dazu einladen. Der größte Teil gab jedoch an, dass sie Spiele in ihrer Sammlung besitzen, die ihnen ganz außerordentlich gefallen und die sie gerne ein weiteres Mal einlegen.



Nur bei Spielen, die mir ganz besonders gefallen haben 58% Gar nicht – es gibt noch so viel mehr Spiele da draußen 21% Vor allem bei Mechanik-getriebenen Titeln (z.B. Strategie, Rougelikes) 13% Manchmal 6% Häufig 3%

Ursprüngliche News:

Eine Vokabel, die im Zusammenhang mit unserem liebsten Hobby öfter durch den Äther schwebt, ist der ominöse "Wiederspielwert". Entscheidungen sind in Titeln heutzutage keine Seltenheit mehr und nicht selten geht damit die Verheißung einher, dass bei größeren (Quest)-Entscheidungen noch interessante Pfade warten, die nicht eingeschlagen wurden, wie beim in diesem Monat erschienenen Triangle Strategy (im Test).

Vielleicht sollen in den gegenwärtigen, ständig vernetzten Zeiten mehrere Pfade inzwischen auch nur die Diskussion anregen und mehr Google-Traffic der Sorte "Triangle Strategy All Endings" produzieren? Wer hat schließlich schon die Muße, nach dem Abspann einen neuen Durchgang im selben Spiel zu starten? Besonders, wenn es auch Titel mit einer Spielzeit jenseits der 100 Stunden gibt, die mit verschiedenen Romanzen locken wie Persona 5 oder mit verschiedenen Enden wie The Witcher 3 und Elden Ring (im Test)?

Die Frage "Wer hat die Muße?" ist an dieser Stelle nicht ganz rhetorisch: Verratet uns in der unten stehenden Umfrage, wie oft ihr ein Spiel mehrfach einlegt. Vertieft gerne eure Antwort in den Kommentaren: Geht es euch ums Erreichen der anderen Enden? Um Achievements? Kramt ihr ab und zu gerne besondere (Retro)-Titel aus eurer Spiele-Biographie wieder heraus? Wollt ihr wieder einen neuen Durchgang mit anderen Einheiten in Battle Brothers wagen oder einen anderen Fürsten in Crusader Kings 3 zum Kaiser machen? Oder hakt ihr ein Spiel ab und widmet euch lieber flott dem nächsten aus der endlosen Flut an großen und kleinen Titeln?

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.